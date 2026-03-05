民進黨高雄市議員初選昨完成2選區 今天進行鳳山區民調

民進黨高雄市議員初選昨晚進行大岡山選區及前鎮小港電話民調，今天進入第4天。高市黨部表示，昨天晚上已順利完成兩個選區的初選民調，今天上午10時30分開始拆封計算分數，今晚（3月5日）執行民調的選區為鳳山區。

民進黨高雄市議員41人搶34席提名，共有5個選區需要初選，分別為大岡山區4搶3、旗鼓鹽3搶2、鳳山6搶5，鎮港區6搶3、林園大寮4搶3。中央黨部已公布林園大寮、旗鼓鹽民調結果，預計中午前可知道大岡山區及鎮港區結果。

鳳山區應選8席議員，扣除黃捷轉任立委，現有國民黨4席、民進黨3席。民進黨計畫提名5席，共有現任議員陳慧文、林智鴻、張漢忠，以及新人蘇致榮、鄧巧佩、張育臺登記參選，6人搶5席提名。

參選新人之中，蘇致榮的父親前議員蘇炎城，曾擔任高市府運動發展局秘書，過去參選過2022年鳳山區議員。鄧巧佩是護理師出身，目前擔任立委黃捷服務處執行長，曾參與2022年前金新興苓雅選區初選落敗，此次轉戰鳳山區。張育臺是現任鳳山區善美里里長，此次初選者中最年輕。

高市黨部表示，林園大寮提名3席，初選民調過關的是張耀中、洪村銘、李雨庭；旗鼓鹽區提名2席，初選民調過關的是李喬如、簡煥宗。詳細仍以中央黨部為主。