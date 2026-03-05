快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨高雄市議員初選昨完成2選區 今天進行鳳山區民調

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄左楠區初選登記一覽表，今晚將進行鳳山區電話民調，6人搶5席提名。圖／民進黨高雄市黨部提供
高雄左楠區初選登記一覽表，今晚將進行鳳山區電話民調，6人搶5席提名。圖／民進黨高雄市黨部提供

民進黨高雄市議員初選昨晚進行大岡山選區及前鎮小港電話民調，今天進入第4天。高市黨部表示，昨天晚上已順利完成兩個選區的初選民調，今天上午10時30分開始拆封計算分數，今晚（3月5日）執行民調的選區為鳳山區。

2026九合一選舉

民進黨高雄市議員41人搶34席提名，共有5個選區需要初選，分別為大岡山區4搶3、旗鼓鹽3搶2、鳳山6搶5，鎮港區6搶3、林園大寮4搶3。中央黨部已公布林園大寮、旗鼓鹽民調結果，預計中午前可知道大岡山區及鎮港區結果。

鳳山區應選8席議員，扣除黃捷轉任立委，現有國民黨4席、民進黨3席。民進黨計畫提名5席，共有現任議員陳慧文、林智鴻、張漢忠，以及新人蘇致榮、鄧巧佩、張育臺登記參選，6人搶5席提名。

參選新人之中，蘇致榮的父親前議員蘇炎城，曾擔任高市府運動發展局秘書，過去參選過2022年鳳山區議員。鄧巧佩是護理師出身，目前擔任立委黃捷服務處執行長，曾參與2022年前金新興苓雅選區初選落敗，此次轉戰鳳山區。張育臺是現任鳳山區善美里里長，此次初選者中最年輕。

高市黨部表示，林園大寮提名3席，初選民調過關的是張耀中、洪村銘、李雨庭；旗鼓鹽區提名2席，初選民調過關的是李喬如、簡煥宗。詳細仍以中央黨部為主。

延伸閱讀

綠高雄議員初選 第6選區2人出線

綠營高雄林園大寮議員初選 3人出線拚與藍營6搶4

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

2026選舉戰鼓響 拚雙北議員過半 藍公布時程

相關新聞

爆料內參民調和江啟臣差不到10% 何欣純：無論對手是誰贏的一定是我

民進黨立委、台中市長參選人何欣純昨接受媒體人黃暐瀚專訪，談到台中市長選戰，她透露農曆年後的內參民調中，自己僅落後立法院副院長江啟臣不到10%，差距越縮越小，離選舉還有9個月，不管對手是江還是國民黨立委楊瓊瓔，都有信心會贏。

北市綠營初選將起跑 憂王定宇婚外情受影響？ 湧言會新人這樣說

民進黨北市議員初選於3月9日到15日進行電話民調，湧言會的中正萬華候選人康家瑋、大安文山候選人劉品妡今在中正區與大安區交界的古亭國小前發車。由於湧言會大學長、立委王定宇疑婚外情案，他們受訪表示，認為地方選民是理智，深耕在地才是重點，所以不會影響。

餞別禮？蔣萬安曝1原因簽李四川辭呈：雙北合作是最好禮物

國民黨預計3月11日於國民黨中常會，正式徵召北市副市長李四川參選新北市長。台北市長蔣萬安今天被問及已經想好給李副的餞別禮物了嗎？蔣萬安說，雙北合作就是給川伯最好的禮物。

蔣萬安：批准李四川10日離職 雙北合作為餞別禮

國民黨預計11日提出新北市長參選人選，台北市長蔣萬安今天表示，已批准台北市副市長李四川10日離職，而雙北合作就是給李四川...

民進黨高雄市議員初選昨完成2選區 今天進行鳳山區民調

民進黨高雄市議員初選昨晚進行大岡山選區及前鎮小港電話民調，今天進入第4天。高市黨部表示，昨天晚上已順利完成兩個選區的初選民調，今天上午10時30分開始拆封計算分數，今晚（3月5日）執行民調的選區為鳳山區。

嘉義市議員選戰女網紅對決 顏翎熹話題再起柯莉絲汀參戰

嘉義市議員選戰提前點燃戰火，2名擁有網紅光環與高人氣的無黨籍女性人物浮上檯面，被外界形容為「女網紅互打」搶票源。現任議員顏翎熹面臨新秀挑戰，而嘉義出身的美女網紅、自媒體經營者柯莉絲汀，將投入東區議員選戰，將與議員顏翎熹同在東區競逐，選戰未開打就成為話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。