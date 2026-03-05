快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

蔣萬安：批准李四川10日離職 雙北合作為餞別禮

中央社／ 台北5日電
台北市長蔣萬安。本報資料照片(記者胡經周／攝影)
台北市長蔣萬安。本報資料照片(記者胡經周／攝影)

國民黨預計11日提出新北市長參選人選，台北市長蔣萬安今天表示，已批准台北市副市長李四川10日離職，而雙北合作就是給李四川最好的餞別禮物。

2026九合一選舉

台北市政府與輝達就北投士林科技園區T1718基地完成地上權契約簽訂後，李四川宣布在2月底請辭台北市副市長職位，並會在3月回到新北市爭取國民黨提名，投入下屆新北市長選舉。

對於是否已準備好李四川的餞別禮，蔣萬安今天出席南山信義A26新建工程上梁典禮前被媒體堵訪表示，為了讓市政銜接順利，他已正式批准李四川在10日離職，「雙北合作就是給川伯最好的禮物」。

此外，蔣萬安日前拍板「育兒減少工時計畫」，勞動部長洪申翰昨天表示認同，但提醒關鍵是薪資成本補貼、雇主是否有人力常態頂替等配套，否則會變成象徵性試辦。

蔣萬安今天表示，這項計畫就是試辦性質，1日上路至今已有約30家企業表達意願且提出申請，將保留後續擴大挹注經費的彈性，並持續打造育兒友善環境，「這也是中央、地方共同努力的目標」。他強調，有好的意見都可以參與討論。

另一方面，立法院朝野黨團日前達成共識，行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」6日付委審查，國民黨團預計今天召開黨團大會，討論黨版內容。

對於支持哪個軍購特別條例版本，蔣萬安說，他一直強調，厚植國防實力是必要的，他也全力支持，同時支持必要合理軍購，相信國民黨團今天會充分討論及交換意見，他就尊重黨團意見。

