綠高雄議員初選 第6選區2人出線

聯合報／ 記者郭韋綺魯永明／連線報導

民進黨高雄市議員初選，第六選區鹽埕、鼓山、旗津選區結果出爐，由菊系簡煥宗及力拚九連任的李喬如兩名議員獲得提名資格，嘉義市綠營議員提名名單拍板，東、西區共八席全數通過，提名人數與上屆相同。

2026九合一選舉

根據民調結果，李喬如平均支持率為零點二八七，排名第一，簡煥宗平均支持率為零點二三四，排名第二，兩人通過初選門檻。另名參與初選的鹽埕博愛里里長林哲弘，平均支持率為零點一一五，未能擠進提名名額。

民進黨高雄市黨部表示，第六選區提名名額為二席，初選民調作業已完成，後續將依程序提報中央黨部確認，另，第十選區前鎮、小港區前晚民調，樣本數不足，昨晚大岡山區進行民調電話，最快今天中午前出爐。

民進黨嘉義市長由立委王美惠披掛上陣，外界評估是有望「轉綠」縣市之一，黨籍議員席次也盼拓展；本屆提名八人、選上五人，不過議員蔡文旭過世剩四席，下屆登記參選東區三人、西區五人，民進黨嘉市黨部執委會前晚拍板定案，八人全數提名，將送中央黨部核備公告。

東區現任議員黃露慧、黃盈智拚連任，黃露慧更要尋求六連霸，前議員凌子楚也要參選拚重返議會，黨內評估三人為東區基本盤關鍵部署。

西區有五人完成登記，包括爭取連任的黃大祐、黨團總召林煒軒，另曾參選議員的前劉厝里長許明對、嘉市黨部執委陳品蓁再次投入，還有蔡其昌子弟兵曾奕豪，決議全數提名。

民進黨 王美惠 高雄市

縣市長提名 鄭麗文讚3女將戰力爆表

國民黨中常會昨通過第二波提名縣市，立委張嘉郡參選雲林縣長、立委陳玉珍參選金門縣長、吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長；黨主席鄭麗文表示，國民黨農曆年後馬上就戰鬥位置，推出三位女戰將全面迎戰，年底選戰要交出亮麗的成績單。

觀察站／鐵藍票倉 埋內鬥隱憂

國民黨昨提名花蓮游淑貞、金門陳玉珍參選縣長，但花蓮面臨泛藍分裂「三腳督」，金門也有內鬥問題，兩個鐵藍縣市提名看似眾望所歸，但在票倉的表象下隱藏著地方反彈與派系撕裂的隱憂，提名只是開端，真正的考驗，在如何拆除不定時炸彈。

彰化縣長選戰…加入國民黨抗綠？ 邱建富：不可能

國民黨彰化縣長提名遲未明朗，彰化縣議會議長謝典霖前天建議國民黨與綠營彰化市前市長邱建富合作，以無黨籍對戰民進黨提名的立委陳素月；對此，爭取國民黨提名的立委謝衣鳯說，國民黨有自己提名人選，邀邱建富加入國民黨一起輔選，邱回應「不可能加入其他政黨」。

再掀戰火！藍營竹縣內鬥 陳見賢告徐欣瑩誹謗

國民黨新竹縣長與台中市長提名近日進入初選階段，新竹縣長黨內互打火熱，副縣長陳見賢不滿對手立委徐欣瑩臉書提及黑金、一清五命等言論，提告誹謗，徐陣營回應不畏懼，還反邀陳見賢公開辯論。台中市長藍營江啟臣、楊瓊瓔之爭則因藍白合話題，再掀波瀾。

獲國民黨提名參選花蓮縣長 車站湧千人迎接挺游淑貞

國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，今晚8時許，游淑貞搭火車回花蓮，在車站前接受上千名支持者簇擁，游一一握手表達謝意。她受訪表示，面對過去同黨的魏嘉賢、張峻與葉耀輝參選，今晚的人潮給予很多力量、信心增長，一定會繼續加油。

