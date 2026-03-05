綠高雄議員初選 第6選區2人出線

民進黨高雄市議員初選，第六選區鹽埕、鼓山、旗津選區結果出爐，由菊系簡煥宗及力拚九連任的李喬如兩名議員獲得提名資格，嘉義市綠營議員提名名單拍板，東、西區共八席全數通過，提名人數與上屆相同。

根據民調結果，李喬如平均支持率為零點二八七，排名第一，簡煥宗平均支持率為零點二三四，排名第二，兩人通過初選門檻。另名參與初選的鹽埕博愛里里長林哲弘，平均支持率為零點一一五，未能擠進提名名額。

民進黨高雄市黨部表示，第六選區提名名額為二席，初選民調作業已完成，後續將依程序提報中央黨部確認，另，第十選區前鎮、小港區前晚民調，樣本數不足，昨晚大岡山區進行民調電話，最快今天中午前出爐。

民進黨嘉義市長由立委王美惠披掛上陣，外界評估是有望「轉綠」縣市之一，黨籍議員席次也盼拓展；本屆提名八人、選上五人，不過議員蔡文旭過世剩四席，下屆登記參選東區三人、西區五人，民進黨嘉市黨部執委會前晚拍板定案，八人全數提名，將送中央黨部核備公告。

東區現任議員黃露慧、黃盈智拚連任，黃露慧更要尋求六連霸，前議員凌子楚也要參選拚重返議會，黨內評估三人為東區基本盤關鍵部署。

西區有五人完成登記，包括爭取連任的黃大祐、黨團總召林煒軒，另曾參選議員的前劉厝里長許明對、嘉市黨部執委陳品蓁再次投入，還有蔡其昌子弟兵曾奕豪，決議全數提名。