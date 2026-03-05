聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣長選戰…加入國民黨抗綠？ 邱建富：不可能

聯合報／ 記者林敬家劉明岩江婉儀／連線報導
國民黨彰化縣長提名布局未明朗，傳議長謝典霖籌組「非綠聯盟」，號召支持邱建富對抗民進黨提名人陳素月。邱表示「不可能加入其他政黨」。圖／邱建富提供
國民黨彰化縣長提名布局未明朗，傳議長謝典霖籌組「非綠聯盟」，號召支持邱建富對抗民進黨提名人陳素月。邱表示「不可能加入其他政黨」。圖／邱建富提供

國民黨彰化縣長提名遲未明朗，彰化縣議會議長謝典霖前天建議國民黨與綠營彰化市前市長邱建富合作，以無黨籍對戰民進黨提名的立委陳素月；對此，爭取國民黨提名的立委謝衣鳯說，國民黨有自己提名人選，邀邱建富加入國民黨一起輔選，邱回應「不可能加入其他政黨」。

2026九合一選舉

謝典霖說，家族不會讓他的胞姊謝衣鳯參選彰化縣長，會維持現況，分別參選立委與爭取議長。

他也認為國民黨現有人選如前副縣長洪榮章、縣府參議柯呈枋，都贏不了陳素月，倡議藍白籌組「非綠大聯盟」，支持爭取民進黨提名失利的邱建富，對抗綠營。

不過，身兼國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳯，前天深夜回應「自己爭取提名的意向不變」，並強調國民黨有縣長提名人選。國民黨不可能支持邱建富參選，但歡迎邱加入國民黨，共同輔選。

邱建富昨說「絕對不可能加入他黨」，會堅守原有立場，持續為彰化鄉親打拚。

另，民眾黨主席黃國昌昨稱，邱曾透過人找上黨秘書長周榆修要見他，討論參選彰化縣長一事，邱建富昨晚回應不曾主動要求見黃國昌，推測是熱心人士看好他參選縣長有勝算，想牽線，志工群也還在努力未散去。

國民黨下屆彰化縣長提名，目前包括謝衣鳯、洪榮章、柯呈枋三人角逐。黨中央已啟動徵詢，如果協調不成，將以民調決定人選；至於採內參或公開民調由三位擬參選人決定，預定三月底前拍板。

洪榮章表示，會全力配合黨中央提名機制，尊重最終結果，但盼加快整合腳步、團結勝選。柯呈枋指出，黨中央表明三月底前以內參或初選民調決定人選，樂見時程盡快明確。

謝典霖 陳素月 柯呈枋 洪榮章 國民黨 邱建富 無黨籍 謝衣鳯 初選 民進黨

延伸閱讀

要謝衣鳯不選彰化縣長？蕭旭岑：黨未勸退

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

藍營宜蘭縣長初選吳宗憲出線 下一步爭取藍白合

相關新聞

縣市長提名 鄭麗文讚3女將戰力爆表

國民黨中常會昨通過第二波提名縣市，立委張嘉郡參選雲林縣長、立委陳玉珍參選金門縣長、吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長；黨主席鄭麗文表示，國民黨農曆年後馬上就戰鬥位置，推出三位女戰將全面迎戰，年底選戰要交出亮麗的成績單。

觀察站／鐵藍票倉 埋內鬥隱憂

國民黨昨提名花蓮游淑貞、金門陳玉珍參選縣長，但花蓮面臨泛藍分裂「三腳督」，金門也有內鬥問題，兩個鐵藍縣市提名看似眾望所歸，但在票倉的表象下隱藏著地方反彈與派系撕裂的隱憂，提名只是開端，真正的考驗，在如何拆除不定時炸彈。

彰化縣長選戰…加入國民黨抗綠？ 邱建富：不可能

國民黨彰化縣長提名遲未明朗，彰化縣議會議長謝典霖前天建議國民黨與綠營彰化市前市長邱建富合作，以無黨籍對戰民進黨提名的立委陳素月；對此，爭取國民黨提名的立委謝衣鳯說，國民黨有自己提名人選，邀邱建富加入國民黨一起輔選，邱回應「不可能加入其他政黨」。

再掀戰火！藍營竹縣內鬥 陳見賢告徐欣瑩誹謗

國民黨新竹縣長與台中市長提名近日進入初選階段，新竹縣長黨內互打火熱，副縣長陳見賢不滿對手立委徐欣瑩臉書提及黑金、一清五命等言論，提告誹謗，徐陣營回應不畏懼，還反邀陳見賢公開辯論。台中市長藍營江啟臣、楊瓊瓔之爭則因藍白合話題，再掀波瀾。

綠高雄議員初選 第6選區2人出線

民進黨高雄市議員初選，第六選區鹽埕、鼓山、旗津選區結果出爐，由菊系簡煥宗及力拚九連任的李喬如兩名議員獲得提名資格，嘉義市綠營議員提名名單拍板，東、西區共八席全數通過，提名人數與上屆相同。

獲國民黨提名參選花蓮縣長 車站湧千人迎接挺游淑貞

國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，今晚8時許，游淑貞搭火車回花蓮，在車站前接受上千名支持者簇擁，游一一握手表達謝意。她受訪表示，面對過去同黨的魏嘉賢、張峻與葉耀輝參選，今晚的人潮給予很多力量、信心增長，一定會繼續加油。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。