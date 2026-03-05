再掀戰火！藍營竹縣內鬥 陳見賢告徐欣瑩誹謗

國民黨新竹縣長與台中市長提名近日進入初選階段，新竹縣長黨內互打火熱，副縣長陳見賢不滿對手立委徐欣瑩臉書提及黑金、一清五命等言論，提告誹謗，徐陣營回應不畏懼，還反邀陳見賢公開辯論。台中市長藍營江啟臣、楊瓊瓔之爭則因藍白合話題，再掀波瀾。

新竹縣長藍營提名以民調七成、黨員投票三成「七三制」一較高下，三月廿八日將確定出線人選。陳見賢、徐欣瑩競爭愈演愈烈，陳見賢競選辦公室昨發出聲明，指徐欣瑩在今年一、二月臉書貼文，提及陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控嚴重傷害名譽，已向地檢署提告誹謗。

弘律國際法律事務所律師劉芩涵說，陳見賢持有警政機關核發的「無刑事紀錄證明」，徐欣瑩臉書文字影射，破壞民主政治的公平競爭原則。陳見賢辦公室強調，不姑息惡意抹黑，持續依法蒐證。

新竹縣副縣長陳見賢不滿爭取新竹縣長國民黨提名的對手徐欣瑩（圖）不實指控，提告誹謗。立委徐欣瑩競辦回應，陳的指控沒有任何事實基礎，竹縣不應該成為一個怕受威脅而不敢講真話的地方。圖／聯合報系資料照片

徐欣瑩競辦發言人徐維遠回應，肅貪掃黑是全民共識、一清五命是輿論及政治評論員的公允評析，新竹縣不該成為怕受威脅而不敢講真話的地方，國民黨必須推出正藍挺正派的最強候選人，同時能得到跨黨派最廣大民意支持度的候選人。

徐欣瑩辦公室還邀請陳見賢公開辯論，請問是否曾受一清管訓？是否加入黑道幫派？是否如媒體報導涉及貪汙？也邀媒體等第三方公正單位主辦辯論，讓事實與真相攤在陽光下受檢驗。距初選不到一個月，陳見賢、徐欣瑩近期除議題攻防、勤跑基層，陳也陸續拋出產業升級、科技數位轉型等施政藍圖，徐則擴大政策論述，之後將展開掃街拜票。

另，國民黨台中市長提名人選也將在三月底確定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔相爭同樣受到政壇矚目。江啟臣日前首場造勢，民眾黨立委陳清龍到場助講，力挺「豐原人挺豐原人」，呼籲山城鄉親全力挺江啟臣選台中市長，被解讀是藍白合。

楊瓊瓔昨回應，當地人挺當地人是正常現象，包括她的選區也一樣。民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲都表明過，國民黨初選時，民眾黨不會介入國民黨初選，等產出人選時，就會談藍白合事宜。