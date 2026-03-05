聽新聞
觀察站／鐵藍票倉 埋內鬥隱憂

聯合報／ 本報記者王燕華蔡家蓁施鴻基

國民黨昨提名花蓮游淑貞、金門陳玉珍參選縣長，但花蓮面臨泛藍分裂「三腳督」，金門也有內鬥問題，兩個鐵藍縣市提名看似眾望所歸，但在票倉的表象下隱藏著地方反彈與派系撕裂的隱憂，提名只是開端，真正的考驗，在如何拆除不定時炸彈。

在花蓮，游淑貞勝出被視為「傅系」意志的延續，揮之不去的「國王人馬」形象，勢必成為對手攻擊重點。長期以來，花蓮政壇對「傅家天下」的壟斷早已累積不滿，雖尚不足以撼動傅家勢力，但近年力量逐漸茁壯，去年大罷免中，立委傅崐萁應已有深刻體會。

前兩次縣長選戰，民進黨對戰現任縣長徐榛蔚都慘敗，下屆選舉已考慮改採結盟，張峻被視為最有可能獲得禮讓的人選；加上議員魏嘉賢代表魏家班挑戰，「泛藍內鬥」若無法緩解，極可能重演其他縣市「票源分散，讓對手坐大」覆轍，游淑貞想輕鬆過關並不容易。

金門選戰的本質是「宗親」與「在地資源」。現任縣長陳福海先前曾傳出與前縣長楊鎮浯整合，雖因家人參選調整策略，但實際上楊鎮浯和陳福海的代言人、副縣長李文良互動更好，若陳玉珍僅憑黨中央提名，忽視與其他陣營的溝通，在選戰中孤立，恐生變數。

花蓮與金門雖是藍營優勢區，但「家天下」與「派系鬥爭」始終是軟肋和隱患。國民黨若無法完成內部修復，即使慘勝不會馬上付出高昂代價，日久也會埋下地方執政不穩的禍根。

獲國民黨提名參選花蓮縣長 車站湧千人迎接挺游淑貞

國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，今晚8時許，游淑貞搭火車回花蓮，在車站前接受上千名支持者簇擁，游一一握手表達謝意。她受訪表示，面對過去同黨的魏嘉賢、張峻與葉耀輝參選，今晚的人潮給予很多力量、信心增長，一定會繼續加油。

