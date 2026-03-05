聽新聞
縣市長提名 鄭麗文讚3女將戰力爆表

聯合報／ 記者鄭媁王燕華蔡家蓁／連線報導
國民黨中常會昨通過提名立委張嘉郡（左二）參選雲林縣長、吉安鄉長游淑貞（左）參選花蓮縣長、立委陳玉珍（右）參選金門縣長，黨主席鄭麗文（右二）宣示要在年底選戰交出亮麗的成績單。記者曾吉松／攝影
國民黨中常會昨通過第二波提名縣市，立委張嘉郡參選雲林縣長、立委陳玉珍參選金門縣長、吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長；黨主席鄭麗文表示，國民黨農曆年後馬上就戰鬥位置，推出三位女戰將全面迎戰，年底選戰要交出亮麗的成績單。

2026九合一選舉

不過，金門前縣長楊鎮浯昨表態「今年絕不會缺席」、花蓮縣議長張峻下周擬宣布參選縣長，藍營分裂危機再現。陳玉珍表示，這場選舉最大的競爭對手是自己，楊鎮浯一路受黨栽培，相信他會做出最有智慧的決定。游淑貞也說，相信鄉親的睿智，國民黨還是要努力保住花蓮藍天。

鄭麗文昨讚藍營縣市長戰力爆表，鬥志高昂，執政縣市有優異成績，大大仰賴倚靠國民黨女力，包括花蓮、台東，台中、彰化、南投、嘉義，都交出傲人的成績單，奠定藍色執政、品質保證的招牌。

鄭麗文說，游淑貞廿年基層服務一步一腳印，最接地氣、最溫暖，「西海岸有盧媽媽，東海岸有游媽媽」，盼游淑貞守住花蓮一方淨土。

談及張嘉郡，鄭麗文說，雲林曾是台灣最大農業縣，在張嘉郡父親張榮味與姑姑張麗善手中，延續雲林翻轉，前瞻布局，為雲林爭取到各方建設與產業，展現與以往不同的風貌自信。

鄭麗文也讚陳玉珍「一女當關，萬夫莫敵」，是真正的女戰神，不僅戰力爆表，論述能力也超強，希望陳玉珍接棒，讓金門成為和平新標竿。

只是，金門縣前縣長楊鎮浯雖透過服務處強調尊重黨中央決定，但強調守護金門的初心不變，「堅定參選」。據了解，近期在北市府服務的楊鎮浯返金門次數頻繁，也積極參與過去少出席的地方社團活動，藍營內鬥一觸即發，為年底選情增添變數。

花蓮縣方面，游淑貞除面臨出身藍營的無黨籍縣議員魏嘉賢、議長張峻競爭，黨內初選落敗的花蓮前市長葉耀輝多次批評縣黨部突襲式民調，不但到法院聲請假處分，還提告黨部主委盧新榮背信。葉昨說，五月底將辦理與游的民調，爭取黨中央換人。

游淑貞 張嘉郡 花蓮

國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，今晚8時許，游淑貞搭火車回花蓮，在車站前接受上千名支持者簇擁，游一一握手表達謝意。她受訪表示，面對過去同黨的魏嘉賢、張峻與葉耀輝參選，今晚的人潮給予很多力量、信心增長，一定會繼續加油。

縣市長提名 鄭麗文讚3女將戰力爆表

