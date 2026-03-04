快訊

獲國民黨提名參選花蓮縣長 車站湧千人迎接挺游淑貞

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，游淑貞在車站前接受上千名支持者簇擁，表示今晚的人潮給予很多力量、信心增長，一定會繼續加油。記者王思慧／攝影
國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，今晚8時許，游淑貞搭火車回花蓮，在車站前接受上千名支持者簇擁，游一一握手表達謝意。她受訪表示，面對過去同黨的魏嘉賢、張峻與葉耀輝參選，今晚的人潮給予很多力量、信心增長，一定會繼續加油。

2026九合一選舉

游淑貞表示，再一次感謝中國國民黨的肯定跟信心，正式為自己披上代表花蓮縣中國國民黨的縣長參選人一職，「要邁向讓花蓮更好、美好花蓮未來更好，未來的信心跟力量」。今天在車站看到上千名的鄉親加油，這是自主性的能量，相信這會讓自己未來每一步做得更穩健，也更有信心。

上月已宣布參選縣長的縣議員魏嘉賢、即將要宣布參選的議長張峻曾經是國民黨員，還有要參選到底的葉耀輝目前也是國民黨員，媒體問會不會擔心票源分散？游淑貞指出，今天看到鄉親好朋友自發性、熱絡來到現場，要謝謝大家，相信自由民主選舉，可敬的對手參與，這都是很好正向發展，不過今天的力量跟人潮已讓自己增長信心。

游淑貞說，民主時代的選舉會尊重鄉親的大多數決定，但是我覺得今天晚上支持者自主性到車站支持，已經讓我充滿信心，也看出我們鄉親團結的力量並沒有少，反而是讓我們增長了更大的信心，共聚在一起。

國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，游淑貞在車站前接受上千名支持者簇擁，表示今晚的人潮給予很多力量、信心增長，一定會繼續加油。記者王思慧／攝影
國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，今晚8時許，游淑貞搭火車回花蓮，在車站前接受上千名支持者簇擁，游一一握手表達謝意。圖／民眾提供
國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，游淑貞在車站前接受上千名支持者簇擁，表示今晚的人潮給予很多力量、信心增長，一定會繼續加油。記者王思慧／攝影
