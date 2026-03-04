侯家軍出征！侯友宜、陳柏翰掛同框看板 主打傳承新力量

新北市府前副發言人陳柏翰年初宣布投入永和區議員選戰，今天掛出與新北市長侯友宜合體看板，陳柏翰表示，他將接棒侯市長「好好做代誌」精神，為永和居民打拚。

陳柏翰指出，他是昔日侯友宜團隊成員，將接棒侯市長踏實的「好好做代誌」核心價值，與代表國民黨參選新北市長的李四川一起努力傳承新北市最好的民生施政。

陳柏翰過去擔任侯友宜幕僚，歷任新北市政府副發言人、民政局機要秘書，也在2022及2024年兩次選戰中，出任侯友宜辦公室發言人。

陳柏翰宣告要以尚骨力的年輕新力量，為自己落腳生活多年的永和區奉獻熱情，今天在永和交通掛出合照看板，除加深市民印象，更傳達將繼續傳承侯友宜市長的市政經驗，為永和帶來更好的市政建設。

陳柏翰說，他是這次永和區最年輕的國民黨市議員參選人，卻是市政歷練、幕僚經歷最完整的參選人，希望能夠以年輕、活力又專業的經驗爭取永和市民最大支持。

新北市府前副發言人陳柏翰宣布參選永和區議員，今掛出與新北市長侯友宜合體看板，他表示將接棒侯市長「好好做代誌」的精神。圖／陳柏翰提供

