藍營拍板！陳玉珍出征2026金門縣長 挑戰離島首位女性百里侯

國民黨中常會今天通過2026年金門縣長選舉提名案，確定由現任立委陳玉珍披掛上陣，若順利勝出，陳玉珍將成為金門地方自治史上首位女性縣長。陳玉珍強調，國民黨的正式提名只是起點，她會用更謙卑的心，把腰彎的更低，尋找適合的優秀人才，擬定具體可行，且有溫度的政策，來尋求全體金門鄉親的支持與認同。

對於前縣長楊鎮浯質疑金門縣黨部「操作初選的痕跡明顯」，強調今年選舉「絕對不會缺席」，陳玉珍表示，還是願意相信楊縣長的高度，所有遊戲規則都是由中央律定的，我認為這場金門縣長選舉，金門鄉親的支持才是贏得勝選的關鍵，我還是會持續一步一腳印，做好服務鄉親的工作。

陳玉珍今天發布新聞稿指出，感謝長久以來金門鄉親的支持與愛護，從政24年，自擔任縣議員以來，一直把鄉親大小事，就是她心底事作為服務鄉親的準則，因此她的手機幾乎24小時不關機，目的就是為了做好服務鄉親的工作。她也向金門鄉親許諾，會一本初衷，繼續以金門權益為本，以服務鄉親為念，做一位真正關心民瘼，勇於突破的領導人，創造金門更好的未來。

談及施政願景，陳玉珍提出「長照醫療」與「智慧治理」將成為主軸，盼補強高齡化社會需求，同步推動數位轉型，提高行政效率。對於金門定位，她再次拋出「兩岸和平，金門先行」主張，認為金門地理位置特殊，應扮演兩岸和平示範角色，透過更多民間交流與互動，在差異中尋求合作契機，為區域穩定注入正向能量。

她也點名歷任縣長施政軌跡，形容縣政如同接力賽，前縣長楊鎮浯著力青年與文化建設，現任縣長陳福海則以「禮運大同篇」理念推動縣政，都是金門發展的重要篇章。她自信，3屆立委歷練累積的「戰鬥力」，將可轉化為地方治理的「執行力」，為縣政注入新動能。

面對即將開打的選戰，陳玉珍坦言，外界熟悉的是她在國會衝鋒陷陣的形象，但未來希望以穩健治理與長遠布局回應期待，「彎下腰、傾聽民意」，廣納人才、提出具體政策，爭取金門鄉親認同。她強調，這一役不僅關乎個人政治生涯，更攸關金門發展方向與藍營整體布局，將全力以赴，力拚關鍵勝選。