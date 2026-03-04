民進黨竹市北區議員將提名3席 3月9日開放領表登記

快訊

中央社／ 新竹市4日電
民進黨新竹市黨部針對年底議員提名決議，將在北區提名3席，3月9日開放黨員登記，除現任議員楊玲宜（左2）爭取連任，還有議員劉康彥辦公室主任林士凱（右1），以及黨員曾國維（右2）、戴振博（左1）都表態爭取。圖／曾國維團隊提供（中央社） 中央通訊社
民進黨新竹市黨部針對年底議員提名決議，將在北區提名3席，3月9日開放黨員登記，除現任議員楊玲宜（左2）爭取連任，還有議員劉康彥辦公室主任林士凱（右1），以及黨員曾國維（右2）、戴振博（左1）都表態爭取。圖／曾國維團隊提供（中央社） 中央通訊社

民進黨新竹市黨部針對議員選舉提名決議，北區將提名3席，9日開放領表登記，除現任議員楊玲宜爭取連任，議員劉康彥辦公室主任林士凱，以及黨員曾國維、戴振博都表態爭取。

民主進步黨新竹市黨部決議，3月9日至3月13日開放參選人領表登記，登記人數超過提名席次的選區將進行協調，協調不成則進行初選。目前外界預判，以北區最有機會進行黨內初選。

相關資料顯示，目前除現任議員楊玲宜外，另有黨員林士凱、曾國維、戴振博表態爭取提名；若進入初選，會以電話民調結果排序，取前3名作為提名人選。

曾國維接受中央社記者訪問表示，他育有3名子女、也是特殊兒的父親，他重視早療和特殊教育資源，另他也因曾擔任板模工，了解基層勞工辛苦，重視勞工議題；對於提名初選，他尊重黨內機制，將全力爭取，本週日也將辦初選競選總部成立大會，盼選民支持。

戴振博說，他是立法委員柯建銘辦公室國會助理，服務滿10年，處理選民服務時發現，竹市最迫切的需求在於兒童教育、青年成家與長者照護，將提全齡友善環境議題政策；另也配合初選機制，盼獲支持，未來為北區注入服務新動能。

林士凱表示，他曾任法院書記官、新竹市政府行政處採購專業人員，現為劉康彥辦公室主任，歷經行政、立法及司法體系逾10年，參選初衷是透過「法律專業」結合長期服務公眾的經驗，回應市民具體需求，也將青年世代的政策主張與公共參與能量帶入議會，強化監督。

楊玲宜說，上任近4年的時間，對於竹市府的市政建設進度與總預算編列的監督，皆不遺餘力，以及台大醫院湳雅分院擴院案、放寬敬老愛心卡行動不便長者與身障人士的三等親代領，都長期關注；對此次多名年輕黨員參選，都給予祝福鼓勵。

