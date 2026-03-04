國民黨花蓮縣長人選拍板 議長張峻預計下周宣布參選

國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，曾為國民黨、現為無黨籍的縣議員魏嘉賢已經表態，議長張峻則預計下周宣布；民進黨表示，將結合縣內反傅的力量，人選下周明朗。

藍營花蓮縣黨部日前辦理全民調，由游淑貞勝過前花蓮市葉耀輝，黨部將民調結果呈報給黨中央，國民黨今天正式提名。

游淑貞雖出線，但將面臨同屬泛藍陣營的強力挑戰，縣議員魏嘉賢選在上月22日，大年初六時透過影片宣布參選決心。對於藍營提名游淑貞，他表示，自己在花蓮出生、長大，民代、行政首長經驗有21年，希望以自身能力為花蓮做出貢獻，也認為花蓮人應該有更多的選擇。

「反傅」形象鮮明，也被視為綠營合作對象的張峻，預計下周宣布參選。他今天表示，現在最重要的就是不分藍綠白，整合地方力量為花蓮服務。目前花蓮正站在轉折點，會繼續拜訪，整合所有想讓花蓮改變的力量，一起讓花蓮更好。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，游淑貞就是傅崐萁的附屬品，下屆縣長選舉綠營將全力結合反傅力量，人選預計下周明朗。

此外，初選落敗的葉耀輝多次批評縣黨部突襲式民調，不但到法院聲請假處分，還提告黨部主委盧新榮背信。對於游淑貞獲提西，他說不影響參選決心，5月底將辦理與游淑貞的民調，爭取黨中央換人。

盧新榮說，黨中央已提名游淑貞，縣黨部就是全力輔選，自己夠強就不用擔心泛藍競爭。葉耀輝是黨員，在黨提名後若仍執意登記參選，將面臨黨紀問題。

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢年輕、形象佳，上月22日宣布投入縣長選戰。圖／魏嘉賢提供