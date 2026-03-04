快訊

國民黨花蓮縣長人選拍板 議長張峻預計下周宣布參選

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
國民黨中常會下午通過吉安鄉長游淑貞（左）參選花蓮縣長。記者曾吉松／攝影
國民黨中常會下午通過吉安鄉長游淑貞（左）參選花蓮縣長。記者曾吉松／攝影

國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，曾為國民黨、現為無黨籍的縣議員魏嘉賢已經表態，議長張峻則預計下周宣布；民進黨表示，將結合縣內反傅的力量，人選下周明朗。

2026九合一選舉

藍營花蓮縣黨部日前辦理全民調，由游淑貞勝過前花蓮市葉耀輝，黨部將民調結果呈報給黨中央，國民黨今天正式提名。

游淑貞雖出線，但將面臨同屬泛藍陣營的強力挑戰，縣議員魏嘉賢選在上月22日，大年初六時透過影片宣布參選決心。對於藍營提名游淑貞，他表示，自己在花蓮出生、長大，民代、行政首長經驗有21年，希望以自身能力為花蓮做出貢獻，也認為花蓮人應該有更多的選擇。

「反傅」形象鮮明，也被視為綠營合作對象的張峻，預計下周宣布參選。他今天表示，現在最重要的就是不分藍綠白，整合地方力量為花蓮服務。目前花蓮正站在轉折點，會繼續拜訪，整合所有想讓花蓮改變的力量，一起讓花蓮更好。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗說，游淑貞就是傅崐萁的附屬品，下屆縣長選舉綠營將全力結合反傅力量，人選預計下周明朗。

此外，初選落敗的葉耀輝多次批評縣黨部突襲式民調，不但到法院聲請假處分，還提告黨部主委盧新榮背信。對於游淑貞獲提西，他說不影響參選決心，5月底將辦理與游淑貞的民調，爭取黨中央換人。

盧新榮說，黨中央已提名游淑貞，縣黨部就是全力輔選，自己夠強就不用擔心泛藍競爭。葉耀輝是黨員，在黨提名後若仍執意登記參選，將面臨黨紀問題。

無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢年輕、形象佳，上月22日宣布投入縣長選戰。圖／魏嘉賢提供
無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢年輕、形象佳，上月22日宣布投入縣長選戰。圖／魏嘉賢提供

花蓮縣議長張峻預計下周宣布參選縣長。本報資料照片
花蓮縣議長張峻預計下周宣布參選縣長。本報資料照片

傅崐萁 魏嘉賢 花蓮

陳見賢不滿被不實指控將告徐欣瑩 徐競辦駁斥「無事實基礎」邀公開辯論

新竹縣副縣長陳見賢今透過競辦指出，針對立委徐欣瑩在其臉書粉專，指陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控，已嚴重傷害名譽將對此提告。徐欣瑩競辦回應，陳見賢的指控沒有任何事實基礎，竹縣不應該成為一個怕受威脅而不敢講真話的地方，更不因懼怕惡勢力而噤聲。

國民黨提名陳玉珍戰金門 楊鎮浯喊：該挺身時寸步不讓

國民黨中常會今通過第二波提名縣市，其中包括立委陳玉珍參選金門縣長。也有意參選的前金門縣長楊鎮浯今在臉書貼文表示，黨中央因協調破局，只能採納陳玉珍擔任主委的地方黨部建議，直接提名陳玉珍，這是黨的考量與不得不的選擇。但他對鄉親的承諾說到做到，該挺身而出的時刻，他寸步不讓，「鎮浯一定在」。

金門藍內戰？ 陳玉珍回應楊鎮浯喊寸步不讓：最大對手是自己

國民黨立委陳玉珍今獲中常會通過提名，代表黨內參選金門縣長。對於前縣長楊鎮浯質疑金門縣黨部「操作初選的痕跡明顯」，在該挺身而出的時刻寸步不讓，今年「絕對不會缺席」。陳玉珍表示，楊鎮浯一路從擔任立委、縣長，都受到黨的栽培，相信他會做出最有智慧的決定。

國民黨花蓮縣長人選拍板 議長張峻預計下周宣布參選

藍徵召選雲林縣長 張嘉郡：打造「農科矽谷」成台灣全主場

國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡今天正式獲得國民黨徵召提名，她表示，一定不會辜負雲林人的期待，強力應援客場打拚的雲林鄉親，串連全台灣的雲林人，主客場串連打造台灣全主場；未來不只要縣政治理AI化，更要讓雲林成為「農科矽谷」。

國民黨通過雲林、花蓮、金門提名 鄭麗文：三女戰將全面迎戰

國民黨中常會今通過第二波提名縣市，包括立委張嘉郡參選雲林縣長、吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，以及立委陳玉珍參選金門縣長。黨主席鄭麗文表示，國民黨農曆年後馬上就戰鬥位置，推出三位女戰將全面迎戰，務必要在年底選戰交出更亮麗的成績單。

