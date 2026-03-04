聽新聞
0:00 / 0:00
金門藍內戰？ 陳玉珍回應楊鎮浯喊寸步不讓：最大對手是自己
國民黨立委陳玉珍今獲中常會通過提名，代表黨內參選金門縣長。對於前縣長楊鎮浯質疑金門縣黨部「操作初選的痕跡明顯」，在該挺身而出的時刻寸步不讓，今年「絕對不會缺席」。陳玉珍表示，楊鎮浯一路從擔任立委、縣長，都受到黨的栽培，相信他會做出最有智慧的決定。
2026九合一選舉
陳玉珍表示，從擔任縣議員到台北擔任三屆立法委員，她希望金門被全台澎金馬的人民看見，希望大家可以了解金門人的處境，金門人的未來，金門人的希望。從政以來，她的服務基本上是24小時全年無休，一年大概要坐200多趟飛機，但是她不以為苦。
陳玉珍說，這次很榮幸獲得國民黨的徵召，提名代表國民黨參選金門縣長。金門位於台灣跟大陸之間很重要的地方，她很希望兩岸和平，金門先行。其次，金門的許多地方事務，希望從智慧治理、醫療長照這幾部分大力改進。
陳玉珍說，她會用在立法院大家看到的戰鬥力，轉化成在金門縣政強大的執行力，帶領金門，創造新的未來美好的未來。
對於是否會擔心金門出現分裂，陳玉珍說，楊鎮浯一路擔任立委、縣長都受到黨栽培，相信他會做出最有智慧的決定，對她而言，這場選舉最大競爭對手是自己，要更謙虛努力，思考金門政策，為金門創造未來。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。