金門藍內戰？ 陳玉珍回應楊鎮浯喊寸步不讓：最大對手是自己

國民黨立委陳玉珍今獲中常會通過提名，代表黨內參選金門縣長。對於前縣長楊鎮浯質疑金門縣黨部「操作初選的痕跡明顯」，在該挺身而出的時刻寸步不讓，今年「絕對不會缺席」。陳玉珍表示，楊鎮浯一路從擔任立委、縣長，都受到黨的栽培，相信他會做出最有智慧的決定。

陳玉珍表示，從擔任縣議員到台北擔任三屆立法委員，她希望金門被全台澎金馬的人民看見，希望大家可以了解金門人的處境，金門人的未來，金門人的希望。從政以來，她的服務基本上是24小時全年無休，一年大概要坐200多趟飛機，但是她不以為苦。

陳玉珍說，這次很榮幸獲得國民黨的徵召，提名代表國民黨參選金門縣長。金門位於台灣跟大陸之間很重要的地方，她很希望兩岸和平，金門先行。其次，金門的許多地方事務，希望從智慧治理、醫療長照這幾部分大力改進。

陳玉珍說，她會用在立法院大家看到的戰鬥力，轉化成在金門縣政強大的執行力，帶領金門，創造新的未來美好的未來。

對於是否會擔心金門出現分裂，陳玉珍說，楊鎮浯一路擔任立委、縣長都受到黨栽培，相信他會做出最有智慧的決定，對她而言，這場選舉最大競爭對手是自己，要更謙虛努力，思考金門政策，為金門創造未來。