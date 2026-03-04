國民黨提名陳玉珍戰金門 楊鎮浯喊：該挺身時寸步不讓

國民黨中常會今通過第二波提名縣市，其中包括立委陳玉珍參選金門縣長。也有意參選的前金門縣長楊鎮浯今在臉書貼文表示，黨中央因協調破局，只能採納陳玉珍擔任主委的地方黨部建議，直接提名陳玉珍，這是黨的考量與不得不的選擇。但他對鄉親的承諾說到做到，該挺身而出的時刻，他寸步不讓，「鎮浯一定在」。

楊鎮浯在貼文中表示，面對近來的風風雨雨，他要用最堅定的態度向大家宣告：，一直以來對鄉親的承諾，他說到做到；該挺身而出的時刻，「我寸步不讓！」

「今年鎮浯絕對不會缺席。」楊鎮浯強調，前些日子裡，他多次向黨中央反映金門的民意與期待，也積極爭取在金門能有更開放、更貼近民心的安排，讓年底的選舉，鄉親能有更多選擇、更多比較的空間。因為他始終相信，選擇越多，民主越成熟；競爭越正向，金門越進步。也因為金門沒有讓民進黨漁翁得利的空間，所以在協調的過程中他一直主張比照三年前馬祖縣長選舉開放參選。

楊鎮浯說，但因為既有的遊戲規則制定及陳玉珍身為地方黨部主委，在初選時程安排及相關地區黨務委員刻意更換的操作下，明顯具有黨內程序刻意主導性，導致地方上及坊間流言四起，因此協調破局，所以黨中央從而只能採納地方黨部建議，直接提名陳玉珍，這也是在現行制度下，黨的考量與不得不的選擇。

楊鎮浯說，但他要說的是，「尊重黨對金門現況的理解，但鎮浯更期待成為鄉親的選擇。」

楊鎮浯說，他一路走來，不是靠口號，而是靠一步一腳印的實做；不是靠喧鬧，而是靠把事情做成；不是為了自己，而是為了金門、為了下一代。無論情勢如何變化，他都會把鄉親交付的期待放在最前面，把金門的未來扛在肩上。

楊鎮浯要鄉親放心，「鎮浯一定在。」風大雨大，我們一起向前走。他會堅持、會承擔，也會用更大的努力，回應每一份信任與託付。