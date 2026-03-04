快訊

陳見賢不滿被不實指控將告徐欣瑩 徐競辦駁斥「無事實基礎」邀公開辯論

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
徐欣瑩競辦回應，陳見賢的指控沒有任何事實基礎，竹縣不應該成為一個怕受威脅而不敢講真話的地方，更不因懼怕惡勢力而噤聲。圖／本報資料照片

新竹縣副縣長陳見賢今透過競辦指出，針對立委徐欣瑩在其臉書粉專，指陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控，已嚴重傷害名譽將對此提告。徐欣瑩競辦回應，陳見賢的指控沒有任何事實基礎，竹縣不應該成為一個怕受威脅而不敢講真話的地方，更不因懼怕惡勢力而噤聲。

2026九合一選舉

徐欣瑩辦公室發言人徐維遠今天回應，新竹縣不應該成為一個怕受威脅而不敢講真話的地方，更不因懼怕惡勢力而噤聲。徐欣瑩辦公室邀請陳前主委公開辯論，請問陳見賢是否曾經受一清管訓？是否加入黑道幫派？是否如媒體報導涉及貪腐或圖利？是否有可能因涉嫌貪腐而被民進黨用司法整治？ 也邀請媒體等第三方公正單位一同主辦辯論，讓事實與真相攤在陽光下受公開檢驗。

徐維遠表示，「肅貪掃黑」、「拒絕黑金政治」，是全民的共識，也是徐欣瑩委員從政以來，念茲在茲「正派、清廉」的主張，這次要守住新竹縣的藍天，國民黨必須推出能夠讓正藍挺正派的最強候選人，同時能得到跨黨派最廣大民意支持度的候選人。

陳見賢指控徐欣瑩委員發表其「一清」特殊背景的言論，提告誹謗。徐維遠指出，事實上，這些論述是陳見賢辦公室發言人公開「認證」，「一清五命」是輿論及政治評論員的公允評析，陳見賢的指控沒有任何事實基礎。

徐維遠強調，凡走過必留下痕跡，政治人物必須接受更嚴格的檢驗。只要正派清廉，何懼媒體及社會公眾監督揭弊？唯有徹底檢驗所有候選人，選民才有做出選擇的依據 。

發言人 辦公室 徐欣瑩 陳見賢

