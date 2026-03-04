快訊

經典賽／老虎要求李灝宇進行MRI 蔡其昌希望檢查結果沒問題

爆當小三捲人夫風暴！「北一女神」蔡瑞雪高調情史曝光 初戀是他

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

藍徵召選雲林縣長 張嘉郡：打造「農科矽谷」成台灣全主場

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡（中）今天正式獲得國民黨徵召提名。圖／聯合報系資料照片
國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡（中）今天正式獲得國民黨徵召提名。圖／聯合報系資料照片

國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡今天正式獲得國民黨徵召提名，她表示，一定不會辜負雲林人的期待，強力應援客場打拚的雲林鄉親，串連全台灣的雲林人，主客場串連打造台灣全主場；未來不只要縣政治理AI化，更要讓雲林成為「農科矽谷」。

張嘉郡今天正式獲得國民黨中央徵召提名，她也說明政見及未來願景。張嘉郡說明，第一波競選承諾是65歲以上長者健保全額補助，以及國中小學童的學雜費和營養午餐費全免，希望讓北漂雲林人也能安心在客場打拚，家鄉的父老與子弟由縣府照顧，但未來更希望北漂鄉親都能回雲林一起打拚。

張嘉郡指出，張麗善8年前參選時提出縣政主軸「雲林上場」，已經成功為雲林創造許多高光時刻，讓雲林不再只是傳統農業大縣，也不再只是眼睜睜看其他縣市表演的板凳球員。未來她會在張麗善打造的基礎之上，繼續發展主場優勢，同時更要為全台灣各地在客場打拚的雲林鄉親提供強力應援，期望未來主客場連線，讓全台灣雲林人一起發揮勤奮強韌的性格特質，不只上場，更要成為場上的明星球員。

張嘉郡表示，雲林擁有擁有全台灣最大、最完整的土地區塊，也有豐沛的水電資源、完整的人才培育資源，加上交通地理位置適中，擁有「後發先至」的場地優勢，完全足以支持從研發、生產到封測的產業鏈垂直整合。

張嘉郡宣示，將推動設立「次世代巨型垂直整合科學園區（Mega Vertical-Concentration Science Park）」，以 9+1 產業園區為基礎，褒忠產業園區為核心，結合虎尾園區、台塑麥寮，中科二林、嘉義科學園區等，規畫超過1600公頃土地，讓企業30年布局一次到位。

張嘉郡還說，要推動縣政治理AI化，讓民眾能快速完成交通查詢、醫療掛號、社福申請、災害通報以及政策參與，從農民、上班族到高齡長者，用一支手機就能輕鬆享受與生活相關的縣政服務。

張嘉郡表示，雲林的雲，不只是能帶來雨水的「雲」，也必須發展能讓資訊往來的「數位雲」，要持續導入智慧農業科技，不論是基層農民、還是加工或是銷售批發，一支手機就能掌握從產地到餐桌的所有流程資訊，讓雲林成為「農科矽谷」。

藍徵召選雲林縣長 張嘉郡：打造「農科矽谷」成台灣全主場

國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡今天正式獲得國民黨徵召提名，她表示，一定不會辜負雲林人的期待，強力應援客場打拚的雲林鄉親，串連全台灣的雲林人，主客場串連打造台灣全主場；未來不只要縣政治理AI化，更要讓雲林成為「農科矽谷」。

