聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨中常會今通過第二波提名縣市，包括立委張嘉郡參選雲林縣長、吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，以及立委陳玉珍參選金門縣長。記者鄭媁／攝影
國民黨中常會今通過第二波提名縣市，包括立委張嘉郡參選雲林縣長、吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，以及立委陳玉珍參選金門縣長。黨主席鄭麗文表示，國民黨農曆年後馬上就戰鬥位置，推出三位女戰將全面迎戰，務必要在年底選戰交出更亮麗的成績單。

鄭麗文讚藍營縣市長戰力爆表，鬥志高昂。國民黨過去縣市有優異成績，大大仰賴倚靠國民黨女力，包括花蓮、台東，台中、彰化、南投、嘉義，都交出非常傲人的成績單，奠定藍色執政、品質保證的招牌，希望維持優良傳統，對國民黨支持愛護。

鄭麗文說，東台灣非常辛苦，游淑貞展現女性特有的韌性、堅持與柔軟，20年基層服務一步一腳印，最接地氣，最溫暖，「西海岸有盧媽媽，東海岸有游媽媽」。盼未來充滿挑戰的選戰，游淑貞能守住花蓮一方淨土，為花蓮打造更好的明天。

談及張嘉郡，鄭麗文說，雲林曾是台灣最大農業縣，張嘉郡在前縣長張榮味與縣長張麗善手中，延續雲林翻轉，前瞻布局，為雲林爭取到各方建設與產業，展現跟以往不同的風貌自信。她笑稱張嘉郡有如同化骨綿掌的影響力，論體力、耐力勤跑基層，張嘉郡比誰都認真，是可以獨掌乾坤的女將。

鄭麗文也讚陳玉珍一女當關萬夫莫敵，是真正的女戰神，從戰地金門出身，屢屢打破、顛覆民進黨邏輯，不僅戰力爆表，論述能力也超強，民進黨都辯不過她，除了感謝陳玉珍國會戰神的形象，回到家鄉更積極爭取金門權益，希望陳玉珍接下棒子，讓金門成為和平新標竿。

陳見賢不滿被不實指控將告徐欣瑩 徐競辦駁斥「無事實基礎」邀公開辯論

新竹縣副縣長陳見賢今透過競辦指出，針對立委徐欣瑩在其臉書粉專，指陳見賢特殊背景「黑金陳舊」、「一清五命」等不實指控，已嚴重傷害名譽將對此提告。徐欣瑩競辦回應，陳見賢的指控沒有任何事實基礎，竹縣不應該成為一個怕受威脅而不敢講真話的地方，更不因懼怕惡勢力而噤聲。

國民黨提名陳玉珍戰金門 楊鎮浯喊：該挺身時寸步不讓

國民黨中常會今通過第二波提名縣市，其中包括立委陳玉珍參選金門縣長。也有意參選的前金門縣長楊鎮浯今在臉書貼文表示，黨中央因協調破局，只能採納陳玉珍擔任主委的地方黨部建議，直接提名陳玉珍，這是黨的考量與不得不的選擇。但他對鄉親的承諾說到做到，該挺身而出的時刻，他寸步不讓，「鎮浯一定在」。

金門藍內戰？ 陳玉珍回應楊鎮浯喊寸步不讓：最大對手是自己

國民黨立委陳玉珍今獲中常會通過提名，代表黨內參選金門縣長。對於前縣長楊鎮浯質疑金門縣黨部「操作初選的痕跡明顯」，在該挺身而出的時刻寸步不讓，今年「絕對不會缺席」。陳玉珍表示，楊鎮浯一路從擔任立委、縣長，都受到黨的栽培，相信他會做出最有智慧的決定。

國民黨花蓮縣長人選拍板 議長張峻預計下周宣布參選

國民黨今天正式提名吉安鄉長游淑貞參選下屆花蓮縣長，曾為國民黨、現為無黨籍的縣議員魏嘉賢已經表態，議長張峻則預計下周宣布；民進黨表示，將結合縣內反傅的力量，人選下周明朗。

藍徵召選雲林縣長 張嘉郡：打造「農科矽谷」成台灣全主場

國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡今天正式獲得國民黨徵召提名，她表示，一定不會辜負雲林人的期待，強力應援客場打拚的雲林鄉親，串連全台灣的雲林人，主客場串連打造台灣全主場；未來不只要縣政治理AI化，更要讓雲林成為「農科矽谷」。

國民黨通過雲林、花蓮、金門提名 鄭麗文：三女戰將全面迎戰

