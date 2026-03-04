鄭麗文稱新北扮火車頭角色 挺李四川高票當選

新北市婦女會今天在三重珍豪大飯店舉辦新春團拜，包括國民黨主席鄭麗文、台北市副市長李四川與國民黨副主席李乾龍都到場，鄭麗文致詞時強調，新北市在藍營布局中具有「火車頭」帶動效應，關鍵角色承先啟後，呼籲支持者全力相挺李四川，力拚年底選戰高票當選。

鄭麗文指出，國民黨過去在新北市奠定良好基礎，長期執政累積亮眼成績，獲得市民肯定與支持，面對未來挑戰，新北不僅要延續既有優勢，更需以開創性與前瞻性的魄力持續推動建設，未來若能促成雙北聯手，進一步串聯北北基桃，將為整個北台灣帶來更完整的區域發展與建設藍圖。

鄭麗文表示，新北市長一役至關重要，而熟悉雙北建設、市政經驗豐富、長年投入公共事務、從未鬆懈的最佳人選，就是李四川，李對市政推動相當熟稔，具備承擔重任的能力與歷練。

活動現場湧入大批婦女支持者，氣氛熱絡，鄭麗文說，現場許多女性支持者熱情相挺「川伯臉都有點紅了」，顯示大家對他的支持與期待，她呼籲支持者化為助選分身，協助拉票、固票、催票，力挺李四川，也力挺新北市未來發展。

鄭麗文也說，年底選戰除市長選舉外，議會席次同樣重要，盼優秀議員順利連任，新人也能突破成長，讓國民黨在新北持續擴大基礎，期許在婦女團體動員下，萬馬奔騰為選戰帶來最後勝利。