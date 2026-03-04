聽新聞
李四川出席新北婦女會團拜 籲讓新北延續侯友宜施政
台北市副市長李四川今天出席三重新北婦女會新春團拜活動，除尋求婦女姐妹支持，更大讚新北市長侯友宜表示，這幾年新北市在侯友宜市長領導之下，不管是治安穩定、婦幼安全與市政建設都往前走，他直呼侯市長跟他差不多，都是「少說多做」，從不爭取聲量，而是用成績單來說話「我們應該讓新北市繼續延續他的施政，好不好？」
李四川也不忘表示，元宵節剛過，因為還沒有辭職，他還是還要代表蔣萬安市長跟新北姐妹會問好，如果29區所有的姐妹有親戚朋友在台北市「那就給我們那個帥帥的那個市長投一票，好不好？」
李四川說，在新北市當然就不用說，還有後面很多要選議員的，也應該要給他們支持一下，讓他們高票連任。
