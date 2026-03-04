快訊

不顧妻子反對參選 李四川：婦女會姐妹不支持回不了家

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
台北市副市長李四川今天出席新北婦女會新春團拜。記者葉德正／攝影
台北市副市長李四川今天出席新北婦女會新春團拜。記者葉德正／攝影

台北市副市長李四川表態參選新北市，今天他出席新北婦女會新春團拜時提到，他的太太是家裡的領導，不僅撐起全部的天「他是我的天」，唯獨這次沒聽她的話跑出來選新北市長，他也拜託29婦女會姐妹支持他，「給我一點鼓掌，好不好」。

李四川致詞時說，底下的姐妹都是「家裡的領導」，家裡預算怎麼支出、兒女怎麼管教，包括男性出去應酬，都要家中領導點頭。

李也提到妻子是家裡的領導「她不但撐起半片天，更是撐起全部的天，她是我的天」，他說，唯獨只有這一次，他沒有聽妻子的話跑出來選新北市的市長，他今天出門，妻子還告訴他，如果我們新北市29區婦女、姐妹不支持，「那你就不要回來了」，他也拜託所有婦女會姐妹給他一點鼓掌。

李四川也說，這條路並不是他一個人走，一定是我們全部的人，希望各位當他的後盾，新北市一定會越來越好。

