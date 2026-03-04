辭職還沒生效競選起步慢？ 李四川：大隻雞慢啼

台北市副市長李四川爭取新北市長選舉，不過傳出他辭職令10日才會生效，被認為起步太慢。今天他受邀到新北市參加婦女會團拜表示，這幾天他被打得很慘，很多人都告訴他「你這麼慢，要趕快一點」，但是他要跟婦女會好姊妹報告，台灣人說「大隻雞慢啼」，所以大家不用緊張，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子越來越高。

李四川今天出席新北婦女會團拜，受到各區姊妹歡迎，他受訪表示「回到這裡感受到很多溫暖」，被問到許多議員都已經準備好看板位置等他下令，他說「目前都正在準備」感謝大家支持。

李四川致詞時指出，今天很高興再回來新北市，看到29區好姐妹心中非常溫暖，不過也有一點壓力，因為底下的姊妹都是「家裡的領導」，家裡預算怎麼支出、兒女怎麼管教，包括男性出去應酬，都要家中領導點頭。

李四川說，婦女是我們家庭的支柱，也是城市最重要的力量，新北婦女會長期做公益、顧社區，雖然溫柔，但帶有堅定力量，是新北市最大的後盾。

李四川也提到，新任婦女會長李金苑君是國民黨副主席李乾龍妻子，他都要叫她二嫂，不過她看起來溫柔，但實力充足，任何任務都能如期圓滿達成。

李四川也說，這條路並不是他一個人走，一定是我們全部的人，希望各位當她的後盾，新北市一定會越來越好。