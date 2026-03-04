快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨花蓮市議員初選起風波 陳財能批程序不正義喊退出

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
民進黨花蓮縣黨部下月將辦縣議員第一選區黨內初選。本報資料照片
民進黨花蓮縣黨部下月將辦縣議員第一選區黨內初選。本報資料照片

年底地方公職人員選舉民進黨在花蓮市議員選區將辦初選，採黨員投票，但已登記的陳財能批評程序不正義，他不願背書，決定退出。縣黨部回應，陳未到黨部完成退選程序，將依規定繼續辦理初選作業。

2026九合一選舉

花蓮縣議會共33席，本屆民進黨占3席，縣黨部去年12月辦理公職人員選舉黨內登記，縣議員第一選區花蓮市有現任的胡仁順，市民代表田珍綺、莊依婕及陳財能4人登記，第三選區吉安鄉在內的中區5鄉鎮有現任林則葹、鄉代蘇文將，以及陳思伃登記。

陳財能4年前曾參與花蓮縣第二選區（新城、秀林）縣議員選舉，獲得1448票，以18.76%得票率落選。下屆選舉轉戰第一選區，但近日在臉書痛批縣黨部初選程序不正義，他不願意背書，決定退出初選。

陳財能表示，縣黨部初選程序不義，他曾就違反黨內公職候選人提名條例提出申訴和異議，但縣黨部採取「申訴不回覆，異議不處理，請求不理會」的」三不」態度；並說，初選投票從505位黨員，變成617黨員，摒除花蓮公民民調參與的荒謬，必須接受社會公評。

縣黨部說明，執委會決議第一選區、第三選區都提名3人，第三選區是同額，第一選區4人經審查均符合資格，登記人數超過提名員額，黨部依規定先協調後，無人退選才辦初選。陳財能已完成黨內登記並繳交初選費用，雖在個人社群平台表示退出，但未到黨部完成程序，將依規繼續辦理初選作業。

縣黨部強調，是依執委會決議辦理初選，將於3月17日請4位候選人抽籤，4月18日辦理黨員投票，目前正在與黨中央核對有繳交黨費的有效黨員人數，確認投票人數。

民進黨

延伸閱讀

藍營金門縣長初選掀波 楊鎮浯表尊重黨中央仍籲程序正當

綠營高雄林園大寮議員初選 3人出線拚與藍營6搶4

金門內戰 縣長初選藍僅陳玉珍登記

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

相關新聞

鄭麗文稱新北扮火車頭角色 挺李四川高票當選

新北市婦女會今天在三重珍豪大飯店舉辦新春團拜，包括國民黨主席鄭麗文、台北市副市長李四川與國民黨副主席李乾龍都到場，鄭麗文致詞時強調，新北市在藍營布局中具有「火車頭」帶動效應，關鍵角色承先啟後，呼籲支持者全力相挺李四川，力拚年底選戰高票當選。

藍今徵召3女性首長選將 鄭麗文：女人當家繳亮麗成績單

國民黨今天中常會將提名金門縣長參選人陳玉珍、雲林縣長參選人張嘉郡、以花蓮縣長參選人游淑貞。國民黨主席鄭麗文今天出席新北婦女會團拜直言，過去在東台灣花蓮、台東，與西海岸台中、南投、嘉義全部都是女人當家，也都交出了非常優秀、亮麗的成績單。

不顧妻子反對參選 李四川：婦女會姐妹不支持回不了家

台北市副市長李四川表態參選新北市，今天他出席新北婦女會新春團拜時提到，他的太太是家裡的領導，不僅撐起全部的天「他是我的天」，唯獨這次沒聽她的話跑出來選新北市長，他也拜託29婦女會姐妹支持他，「給我一點鼓掌，好不好」。

辭職還沒生效競選起步慢？ 李四川：大隻雞慢啼

台北市副市長李四川爭取新北市長選舉，不過傳出他辭職令10日才會生效，被認為起步太慢。今天他受邀到新北市參加婦女會團拜表示，這幾天他被打得很慘，很多人都告訴他「你這麼慢，要趕快一點」，但是他要跟婦女會好姊妹報告，台灣人說「大隻雞慢啼」，所以大家不用緊張，尤其是做工程的人，一定要把基礎打好，房子越來越高。

藍營金門縣長初選掀波 楊鎮浯表尊重黨中央仍籲程序正當

2026年金門縣長選舉國民黨提名案引發地方關注，據悉今天中常會將正式提名國民黨立委陳玉珍參選金門縣長，前縣長楊鎮浯今天日透過服務處表示，對黨中央在當前政治環境下所做的決定予以尊重，也理解在多方壓力與現實限制下，最終採納縣黨部方案，屬「不得不」的抉擇；但他強調，承擔金門、守護鄉親的心意不變，「風大雨大，我們一起向前走」。

綠高雄市議員初選！旗鼓鹽選區提名2席 李喬如、簡煥宗出線

民進黨直轄市議員提名初選本周開跑，高雄市率先登場，其中第六選區鹽埕、鼓山、旗津選區提名2席，今天結果出爐，由現任議員李喬如、簡煥宗出線，取得提名資格。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。