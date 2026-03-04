民進黨花蓮市議員初選起風波 陳財能批程序不正義喊退出

年底地方公職人員選舉民進黨在花蓮市議員選區將辦初選，採黨員投票，但已登記的陳財能批評程序不正義，他不願背書，決定退出。縣黨部回應，陳未到黨部完成退選程序，將依規定繼續辦理初選作業。

花蓮縣議會共33席，本屆民進黨占3席，縣黨部去年12月辦理公職人員選舉黨內登記，縣議員第一選區花蓮市有現任的胡仁順，市民代表田珍綺、莊依婕及陳財能4人登記，第三選區吉安鄉在內的中區5鄉鎮有現任林則葹、鄉代蘇文將，以及陳思伃登記。

陳財能4年前曾參與花蓮縣第二選區（新城、秀林）縣議員選舉，獲得1448票，以18.76%得票率落選。下屆選舉轉戰第一選區，但近日在臉書痛批縣黨部初選程序不正義，他不願意背書，決定退出初選。

陳財能表示，縣黨部初選程序不義，他曾就違反黨內公職候選人提名條例提出申訴和異議，但縣黨部採取「申訴不回覆，異議不處理，請求不理會」的」三不」態度；並說，初選投票從505位黨員，變成617黨員，摒除花蓮公民民調參與的荒謬，必須接受社會公評。

縣黨部說明，執委會決議第一選區、第三選區都提名3人，第三選區是同額，第一選區4人經審查均符合資格，登記人數超過提名員額，黨部依規定先協調後，無人退選才辦初選。陳財能已完成黨內登記並繳交初選費用，雖在個人社群平台表示退出，但未到黨部完成程序，將依規繼續辦理初選作業。

縣黨部強調，是依執委會決議辦理初選，將於3月17日請4位候選人抽籤，4月18日辦理黨員投票，目前正在與黨中央核對有繳交黨費的有效黨員人數，確認投票人數。