藍營金門縣長初選掀波 楊鎮浯表尊重黨中央仍籲程序正當

2026年金門縣長選舉國民黨提名案引發地方關注，據悉今天中常會將正式提名國民黨立委陳玉珍參選金門縣長，前縣長楊鎮浯今天日透過服務處表示，對黨中央在當前政治環境下所做的決定予以尊重，也理解在多方壓力與現實限制下，最終採納縣黨部方案，屬「不得不」的抉擇；但他強調，承擔金門、守護鄉親的心意不變，「風大雨大，我們一起向前走」。

楊鎮浯服務處指出，農曆年前黨內曾啟動協調機制，盼在兼顧民意與程序正當性前提下促成整合，讓鄉親有更多比較空間。不過，由於楊鎮浯與立委陳玉珍各有堅持，協調未能取得共識；其後又因陳玉珍家務因素暫緩，外界原期待在更充分對話下續推整合。

然而年後情勢急轉直下，黨部在楊鎮浯出國參訪不在國內期間，即以3天的時間、迅雷不及掩耳的速度，辦理縣黨部提名登記相關作業，此一作法在地方引發廣泛議論，並對程序的公平性與周延性產生重大質疑。有鄉親直言，相關安排「操作初選的痕跡明顯」，恐對黨形象與後續選戰造成影響。

楊鎮浯回應，地方的疑慮他都聽見，也感同身受；但在黨中央定案後，他選擇以大局為重，避免支持者因內耗而受傷。他同時呼籲，黨內應正視地方對程序正當性的期待，未來推動相關作業應更周延審慎，避免倉促決策撕裂基層。

楊鎮浯表示，當前更重要的是回到金門發展本身，包括青年就業、產業升級、交通建設、民生便利與觀光創生等課題，都需要團結推動。他強調，自己一路走來重視實績而非口號，面對金門關鍵轉型期，將以更具行動力的方式回應鄉親信任。

楊鎮浯服務團隊也呼籲，金門需要穩健務實、能承擔責任的前進力量，期盼支持者保持理性與團結，「更好的金門，需要大家一起向前」。

楊鎮浯服務處今天由執行長李有忠受訪，對於退黨參選等尖銳議題，他未正面回應，只表示一切會按照期程走，距離選舉的過程，還有一段時間，那最後會怎麼樣，應該還是有些往例可以去遵循吧。