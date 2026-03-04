聽新聞
綠高雄市議員初選！旗鼓鹽選區提名2席 李喬如、簡煥宗出線
民進黨直轄市議員提名初選本周開跑，高雄市率先登場，其中第六選區鹽埕、鼓山、旗津選區提名2席，今天結果出爐，由現任議員李喬如、簡煥宗出線，取得提名資格。
2026九合一選舉
根據民調結果，李喬如平均支持率為0.2870，排名第一，簡煥宗平均支持率為0.2342，排名第二，兩人通過初選門檻。另名參與初選的鹽埕博愛里里長林哲弘，平均支持率為0.1151，未能擠進提名名額。
進一步分析民調，李喬如在三家民調中支持率分別為0.2623、0.2971與0.3017；簡煥宗則為0.2386、0.2488與0.2151，整體表現穩定，最終順利取得前兩名。民調同時顯示，無法選出的比例為0.3637，顯示仍有部分選民未明確表態。
民進黨高雄市黨部表示，第六選區提名名額為2席，初選民調作業已完成，後續將依程序提報中央黨部確認，另，今天初選民調區域為大岡山區，以及第十選區前鎮小港區因樣本數不足，今晚同步續行民調電話。
