綠高雄市議員初選！旗鼓鹽選區提名2席 李喬如、簡煥宗出線

2026年金門縣長選舉國民黨提名案引發地方關注，據悉今天中常會將正式提名國民黨立委陳玉珍參選金門縣長，前縣長楊鎮浯今天日透過服務處表示，對黨中央在當前政治環境下所做的決定予以尊重，也理解在多方壓力與現實限制下，最終採納縣黨部方案，屬「不得不」的抉擇；但他強調，承擔金門、守護鄉親的心意不變，「風大雨大，我們一起向前走」。

2026-03-04 12:06