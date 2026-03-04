邱建富曾透過中間人表達想見面 黃國昌：已回覆不宜

爭取民進黨彰化縣長提名失利的彰化市前市長邱建富，傳聞藍營彰化縣議會議長謝典林希望以「非綠大聯盟」合作模式，推薦邱建富參選，欲透過民眾黨前立委蔡壁如，欲會見柯文哲。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，他知道邱有透過人表達想見自己，但已透過秘書長周榆修表達不宜。

黃國昌表示，邱建富是否有透過蔡壁如找柯主席，他完全不知道。但知道的是，邱建富曾透過人找周榆修，希望能見自己，討論他想參選彰化縣長的事。

黃國昌坦言：「​當時我聽了有點驚訝」，如果自己沒理解錯，邱建富應該是民進黨籍的政治人物，一個民進黨籍的人透過中間人，希望爭取民眾黨的支持，自己也直接告訴周榆修：「請回覆他不宜、不宜」，所以沒有要見他，這件事後來就沒下文了。

​至於彰化縣長選舉，黃國昌表示，謝衣鳳是非常優秀的立委，在經濟委員會長期為彰化發聲，謝委員是否有意爭取，尊重她個人意願及國民黨的提名機制。