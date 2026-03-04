快訊

邱建富曾透過中間人表達想見面 黃國昌：已回覆不宜

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，一個民進黨籍的人透過中間人，希望爭取民眾黨的支持，自己也直接告訴周榆修：「請回覆他不宜、不宜」，所以沒有要見他，這件事後來就沒下文了。記者江婉儀／攝影
爭取民進黨彰化縣長提名失利的彰化市前市長邱建富，傳聞藍營彰化縣議會議長謝典林希望以「非綠大聯盟」合作模式，推薦邱建富參選，欲透過民眾黨前立委蔡壁如，欲會見柯文哲。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，他知道邱有透過人表達想見自己，但已透過秘書長周榆修表達不宜。

2026九合一選舉

黃國昌表示，邱建富是否有透過蔡壁如找柯主席，他完全不知道。但知道的是，邱建富曾透過人找周榆修，希望能見自己，討論他想參選彰化縣長的事。

黃國昌坦言：「​當時我聽了有點驚訝」，如果自己沒理解錯，邱建富應該是民進黨籍的政治人物，一個民進黨籍的人透過中間人，希望爭取民眾黨的支持，自己也直接告訴周榆修：「請回覆他不宜、不宜」，所以沒有要見他，這件事後來就沒下文了。

​至於彰化縣長選舉，黃國昌表示，謝衣鳳是非常優秀的立委，在經濟委員會長期為彰化發聲，謝委員是否有意爭取，尊重她個人意願及國民黨的提名機制。

藍營金門縣長初選掀波 楊鎮浯表尊重黨中央仍籲程序正當

2026年金門縣長選舉國民黨提名案引發地方關注，據悉今天中常會將正式提名國民黨立委陳玉珍參選金門縣長，前縣長楊鎮浯今天日透過服務處表示，對黨中央在當前政治環境下所做的決定予以尊重，也理解在多方壓力與現實限制下，最終採納縣黨部方案，屬「不得不」的抉擇；但他強調，承擔金門、守護鄉親的心意不變，「風大雨大，我們一起向前走」。

綠高雄市議員初選！旗鼓鹽選區提名2席 李喬如、簡煥宗出線

民進黨直轄市議員提名初選本周開跑，高雄市率先登場，其中第六選區鹽埕、鼓山、旗津選區提名2席，今天結果出爐，由現任議員李喬如、簡煥宗出線，取得提名資格。

組「非綠大聯盟」對抗綠營？謝衣鳯邀邱建富入黨輔選 邱建富回應了

年底國民黨彰化縣長提名布局遲未明朗，彰化縣議會議長謝典霖昨在節目受訪建議國民黨與爭取民進黨提名失利的彰化市前市長邱建富合作，由他以無黨籍身分對戰陳素月；對此爭取國民黨提名縣長的立委謝衣鳯說國民黨有縣長提名人選，邀邱建富加入國民黨一起輔選，對此邱建富今天回應，「不可能加入其他政黨」。

影／江啟臣首場造勢場被指藍白合 楊瓊瓔：外界誤解了

國民黨台中市長下屆參選人本月底將定，立法院副院長江啟臣在首場造勢活動中，民眾黨立委陳清龍曾到場助講力挺說「豐原人挺豐原人」，被解讀是藍白合，也爭取選台中市長的立委楊瓊瓔今天在大雅受訪時說，民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲都表明說過，國民黨初選時，民眾黨不會介入國民黨的初選，等到產出人選時，就會談藍白合事宜。

國民黨擬3月11日徵召李四川參選新北市長 侯友宜：全力輔選

國民黨副主席兼秘書長李乾龍日前表示，將配合台北市副市長李四川辭職流程，預計於3月11日國民黨中常會正式徵召參選新北市長。新北市長侯友宜今出席市政會議時表示，黨中央徵召後相關選戰節奏很快就會到位，地方一定會配合候選人規畫，全力投入輔選。

