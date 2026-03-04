組「非綠大聯盟」對抗綠營？謝衣鳯邀邱建富入黨輔選 邱建富回應了

年底國民黨彰化縣長提名布局遲未明朗，彰化縣議會議長謝典霖昨在節目受訪建議國民黨與爭取民進黨提名失利的彰化市前市長邱建富合作，由他以無黨籍身分對戰陳素月；對此爭取國民黨提名縣長的立委謝衣鳯說國民黨有縣長提名人選，邀邱建富加入國民黨一起輔選，對此邱建富今天回應，「不可能加入其他政黨」。

謝典霖受訪時說，家族不會讓他的胞姊謝衣鳳參選彰化縣長，並認為國民黨現有的人選洪榮章及柯呈枋無法贏過民進黨推出的新系立委陳素月，也坦承倡議藍白合籌組「非綠大聯盟」；不過謝衣鳯深夜回應，自己爭取提名的意向不變，強調國民黨有縣長提名人選，在此前提下不可能支持邱建富參選，但歡迎邱加入國民黨，共同輔選黨提名候選人。

邱建富今天表示，自己長期勤走基層、傾聽民意，這是從政以來始終不變的態度；對於他黨初選，絕不介入、也不評論。他並感謝謝典霖與蔡璧如的抬愛與肯定，強調自己具備完整執政經驗與跨黨派整合能力，但「絕對不可能加入他黨」，會堅守原有立場，持續為彰化鄉親打拚。

國民黨下屆彰化縣長提名，目前包括兼任縣黨部主委的謝衣鳯，以及曾任彰化縣副縣長的洪榮章、柯呈枋三人角逐。黨中央已啟動徵詢作業，若協調不成，將以民調決定人選；至於採內參或公開民調，將由三名參選人決定，預定3月底前拍板。

洪榮章表示，會全力配合黨中央提名機制，尊重最終結果，並盼加快整合腳步、團結所有力量爭取勝選。柯呈枋則指出，黨中央表明3月底前以內參或初選民調決定人選，與先前約詢方向一致，他樂見時程儘快明確，讓基層與支持者有所依循，並稱多份民調顯示其支持度上升，有信心延續縣政成果。