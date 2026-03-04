影／江啟臣首場造勢場被指藍白合 楊瓊瓔：外界誤解了

國民黨台中市長下屆參選人本月底將定，立法院副院長江啟臣在首場造勢活動中，民眾黨立委陳清龍曾到場助講力挺說「豐原人挺豐原人」，被解讀是藍白合，也爭取選台中市長的立委楊瓊瓔今天在大雅受訪時說，民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲都表明說過，國民黨初選時，民眾黨不會介入國民黨的初選，等到產出人選時，就會談藍白合事宜。

立委楊瓊瓔表示，當地人挺當地人是正常的現象，包括她的選區也是一樣，里長和議員都會相挺，因為平常就有革命情感，她說民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲都表明說過，國民黨初選時，民眾黨不會介入國民黨的初選，等到產出人選時，就會談藍白合事宜。

江啟臣本月1日在豐原區辦首場造勢活動，呼籲民調時唯一支持他，民眾黨立委、台中市黨部主委陳清龍曾上台助講說，他有一個信念，就是在地人一定要挺在地人，豐原人挺豐原人，山城挺山城，他強調不分政黨，他說自己為江啟臣站台助講，背後代表不同政黨，但是為了台中，不要分政黨顏色，他呼籲豐原和山城鄉親，全力挺江啟臣選台中市長。

台中市政府補助大雅區橫山里守望相助隊添購全新巡邏車，今天在橫山社區活動中心舉行交車典禮，楊瓊瓔在活動前接受媒體採訪。