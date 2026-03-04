聽新聞
國民黨擬3月11日徵召李四川參選新北市長 侯友宜：全力輔選
國民黨副主席兼秘書長李乾龍日前表示，將配合台北市副市長李四川辭職流程，預計於3月11日國民黨中常會正式徵召參選新北市長。新北市長侯友宜今出席市政會議時表示，黨中央徵召後相關選戰節奏很快就會到位，地方一定會配合候選人規畫，全力投入輔選。
媒體關切，李四川將代表國民黨參選新北市長，侯友宜是否會協助籌組競選團隊，或提供市政經驗與建議。侯友宜回應，待中央正式徵召後，地方都會依照候選人的規畫來協助推動相關工作。
侯友宜表示，相關事情過去已經說明過，地方會尊重黨中央的徵召機制與整體安排，「我們一定會配合候選人的規畫，全力來輔選」，待中央完成徵召程序後，整體選戰節奏就會逐步到位。
國民黨內部近期加快布局2026新北市長選戰。李乾龍日前指出，李四川預計完成辭職程序後，黨中央將於3月11日中常會辦理徵召作業。
