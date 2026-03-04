快訊

國民黨擬3月11日徵召李四川參選新北市長 侯友宜：全力輔選

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市長侯友宜今表示會全力輔選台北市副市長李四川參選新北市長。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今表示會全力輔選台北市副市長李四川參選新北市長。記者張策／攝影

國民黨副主席兼秘書長李乾龍日前表示，將配合台北市副市長李四川辭職流程，預計於3月11日國民黨中常會正式徵召參選新北市長。新北市長侯友宜今出席市政會議時表示，黨中央徵召後相關選戰節奏很快就會到位，地方一定會配合候選人規畫，全力投入輔選。

2026九合一選舉

媒體關切，李四川將代表國民黨參選新北市長，侯友宜是否會協助籌組競選團隊，或提供市政經驗與建議。侯友宜回應，待中央正式徵召後，地方都會依照候選人的規畫來協助推動相關工作。

侯友宜表示，相關事情過去已經說明過，地方會尊重黨中央的徵召機制與整體安排，「我們一定會配合候選人的規畫，全力來輔選」，待中央完成徵召程序後，整體選戰節奏就會逐步到位。

國民黨內部近期加快布局2026新北市長選戰。李乾龍日前指出，李四川預計完成辭職程序後，黨中央將於3月11日中常會辦理徵召作業。

中常會 李四川 侯友宜 李乾龍 新北

要謝衣鳯不選彰化縣長？蕭旭岑：黨未勸退

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

藍白有共識…新北、宜蘭 民調整合最強候選人

國民黨備戰九合一 鄭麗文：3月完成9成提名

影／江啟臣首場造勢場被指藍白合 楊瓊瓔：外界誤解了

國民黨台中市長下屆參選人本月底將定，立法院副院長江啟臣在首場造勢活動中，民眾黨立委陳清龍曾到場助講力挺說「豐原人挺豐原人」，被解讀是藍白合，也爭取選台中市長的立委楊瓊瓔今天在大雅受訪時說，民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲都表明說過，國民黨初選時，民眾黨不會介入國民黨的初選，等到產出人選時，就會談藍白合事宜。

國民黨擬3月11日徵召李四川參選新北市長 侯友宜：全力輔選

國民黨副主席兼秘書長李乾龍日前表示，將配合台北市副市長李四川辭職流程，預計於3月11日國民黨中常會正式徵召參選新北市長。新北市長侯友宜今出席市政會議時表示，黨中央徵召後相關選戰節奏很快就會到位，地方一定會配合候選人規畫，全力投入輔選。

嘉縣長選戰藍營發起「在野大聯盟」人選不明 美女刺客給答案

嘉義縣長選舉，民進黨執政逾20年，黨內初選底定，由立委蔡易餘披掛上陣，接棒2任縣長翁章梁，延續綠營版圖。相較之下，藍營人選仍在整合，強調將採「在野大聯盟」模式，不限黨籍，只要翻轉可能都列入評估，不循嘉市「藍白合」。被外界形容為「美女刺客」的嘉義縣婦女會理事長吳亮儀呼聲頗高。不過她受訪時已明確表態不考慮參選。

綠營嘉市議員選舉8位登記參選人全部提名 市長議員完成布局搶先機

嘉義市年底市長議員選舉戰鼓漸響，民進黨率先完成布局。市長由連任立委王美惠披掛上陣，力拚重返市政版圖；議員提名名單也在昨晚市黨部執委會拍板定案，東、西區共8席全數通過，綠營提前整隊完成，為年底選戰鳴槍起跑。嘉市黨部執委會由主委、同時也是現任議員黃大祐主持，會中一致通過8名完成登記者全數提名。提名人數與上屆相同，同為8席，將送中央黨部核備公告。綠營市長、議員提名布局完成，搶占選戰先機。

台灣燈會開燈蔡易餘戴瑪利歐紅帽吸睛 選舉年藍綠立委宣傳較勁

元宵夜台灣燈會第三度在嘉縣璀璨登場，萬人仰望主燈、煙火照亮夜空之際，適逢九合一選舉年，熱鬧節慶氛圍中，藍綠陣營立委同台，讓燈會不只是光影盛典，也成了政治人物拚能見度舞台。

家族反對？謝衣鳯深夜回應謝典霖 仍會持續爭取彰化縣長提名

彰化縣議長謝典霖昨晚接受電台訪問時表示，擔心遭司法追殺，家族不會讓他的胞姊謝衣鳳參選彰化縣長。謝衣鳯深夜做出回應，強調「持續爭取提名的初衷不變」，希望國民黨中央盡快完成初選作業，她有信心延續國民黨執政，她並強調國民黨不會支持民進黨籍彰化市前市長邱建富代表國民黨參選縣長。

