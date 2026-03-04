國民黨擬3月11日徵召李四川參選新北市長 侯友宜：全力輔選

國民黨台中市長下屆參選人本月底將定，立法院副院長江啟臣在首場造勢活動中，民眾黨立委陳清龍曾到場助講力挺說「豐原人挺豐原人」，被解讀是藍白合，也爭取選台中市長的立委楊瓊瓔今天在大雅受訪時說，民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲都表明說過，國民黨初選時，民眾黨不會介入國民黨的初選，等到產出人選時，就會談藍白合事宜。

2026-03-04 10:15