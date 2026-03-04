嘉縣長選戰藍營發起「在野大聯盟」人選不明 美女刺客給答案

嘉義縣長選舉，民進黨執政逾20年，黨內初選底定，由立委蔡易餘披掛上陣，接棒2任縣長翁章梁，延續綠營版圖。相較之下，藍營人選仍在整合，強調將採「在野大聯盟」模式，不限黨籍，只要翻轉可能都列入評估，不循嘉市「藍白合」。被外界形容為「美女刺客」的嘉義縣婦女會理事長吳亮儀呼聲頗高。不過她受訪時已明確表態不考慮參選。

吳亮儀指出，目前在立法院副院長江啟臣辦公室服務，主要負責國會外交事務，並未在地方長期經營，自認條件並不合適；至今中央黨部也未與她接觸，因

此無意投入戰局。吳亮儀過去曾在王育敏參選嘉義縣長時擔任發言人。

吳亮儀紐約大學國際關係碩士畢業，家族背景深厚，父親為前不分區立委吳松柏，母親溫玉霞也曾任不分區立委，在僑界具影響力。她連任國民黨嘉義縣婦女會理事長，是國民黨不分區立委女性遞補第一順位人選，獲前不分區立委翁重鈞力挺栽培。

藍營檯面上仍有「雙吳」被點名，包括現任中選會代理主委、曾任副縣長的吳龍輝，以及無黨籍副縣長吳品瑞。據了解，相關整合動作待吳容輝本月中旬卸下代理主委職務後再行推進。，最快3月底決定人選。

回顧本屆縣長選戰，藍營在選前不到百日，才由時任黨主席朱立倫拍板，徵召出生嘉縣中埔鄉的時任副秘書長王育敏出戰。當時最後徵詢階段也曾點名多位人選，包括前立委林國慶、前副縣長吳芳銘等，直到壓線才定案。如今民進黨人選已定，藍營仍在整合盤算。縣長選戰表面平靜，實則暗潮洶湧，是否再現

壓線拍板戲碼，考驗國民黨布局節奏與整合功力。