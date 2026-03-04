台灣燈會開燈蔡易餘戴瑪利歐紅帽吸睛 選舉年藍綠立委宣傳較勁

元宵夜台灣燈會第三度在嘉縣璀璨登場，萬人仰望主燈、煙火照亮夜空之際，適逢九合一選舉年，熱鬧節慶氛圍中，藍綠陣營立委同台，讓燈會不只是光影盛典，也成了政治人物拚能見度舞台。

觀禮台上，民進黨提名嘉縣市長參選人立委蔡易餘、王美惠再度合體同框，並肩而坐還有立委陳冠廷。三人合體畫面被解讀為綠營選戰默契的展現。其中，蔡易餘頭戴展場最夯瑪利歐紅帽，一身鮮紅造型宛如電玩主角，甫一進場便吸引目光，賴清德總統幽默唱名「瑪利歐」蔡易餘，引來現場笑聲。

國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏，現身觀禮台，座位緊鄰綠營立委，彼此未見互動。典禮結束後，她隨即請助理架設手機開直播，化身直播主，帶網友直擊燈區實況，介紹主燈與展演特色，積極搶攻網路聲量。

開燈儀式結束，王美惠也火速在社群平台分享燈會盛況，貼出與美國在台協會處長谷立言等相關人士合影畫面，強調台美互動交流，並邀請鄉親共襄盛舉。嘉義縣燈會主場，蔡易餘把握全國矚目大型節慶活動，加強網路宣傳行銷與服務鄉親，將燈會觀光舞台轉化為政治舞台。燈火璀璨下，藍綠各自盤算。有人用創意造型吸睛，有人靠直播拉近距離，有人強調國際連結，也有人低調觀察。元宵夜光影之外，選戰煙硝浮現。燈會落幕，但政治攻防才正要開始。

