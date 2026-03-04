快訊

教助磁吸／轉任教助員成趨勢 幼教師：終於準時下班了

太子集團非法洗錢107億！首腦陳志62人、13家公司起訴 在押9人移審法院

台積電失守1,900元！台股重挫逾千點、回測33,300關

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣燈會開燈蔡易餘戴瑪利歐紅帽吸睛 選舉年藍綠立委宣傳較勁

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
元宵夜台灣燈會第三度在嘉縣開燈，觀禮台上，民進黨提名嘉縣市長參選人立委蔡易餘、王美惠再度合體同框，還有立委陳冠廷三人合體。國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏（右二），現身觀禮台，座位緊鄰綠營立委，彼此未見互動。記者魯永明／攝影
元宵夜台灣燈會第三度在嘉縣開燈，觀禮台上，民進黨提名嘉縣市長參選人立委蔡易餘、王美惠再度合體同框，還有立委陳冠廷三人合體。國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏（右二），現身觀禮台，座位緊鄰綠營立委，彼此未見互動。記者魯永明／攝影

元宵夜台灣燈會第三度在嘉縣璀璨登場，萬人仰望主燈、煙火照亮夜空之際，適逢九合一選舉年，熱鬧節慶氛圍中，藍綠陣營立委同台，讓燈會不只是光影盛典，也成了政治人物拚能見度舞台。

2026九合一選舉

觀禮台上，民進黨提名嘉縣市長參選人立委蔡易餘、王美惠再度合體同框，並肩而坐還有立委陳冠廷。三人合體畫面被解讀為綠營選戰默契的展現。其中，蔡易餘頭戴展場最夯瑪利歐紅帽，一身鮮紅造型宛如電玩主角，甫一進場便吸引目光，賴清德總統幽默唱名「瑪利歐」蔡易餘，引來現場笑聲。

國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏，現身觀禮台，座位緊鄰綠營立委，彼此未見互動。典禮結束後，她隨即請助理架設手機開直播，化身直播主，帶網友直擊燈區實況，介紹主燈與展演特色，積極搶攻網路聲量。

開燈儀式結束，王美惠也火速在社群平台分享燈會盛況，貼出與美國在台協會處長谷立言等相關人士合影畫面，強調台美互動交流，並邀請鄉親共襄盛舉。嘉義縣燈會主場，蔡易餘把握全國矚目大型節慶活動，加強網路宣傳行銷與服務鄉親，將燈會觀光舞台轉化為政治舞台。燈火璀璨下，藍綠各自盤算。有人用創意造型吸睛，有人靠直播拉近距離，有人強調國際連結，也有人低調觀察。元宵夜光影之外，選戰煙硝浮現。燈會落幕，但政治攻防才正要開始。

元宵夜台灣燈會第三度在嘉縣開燈，觀禮台上，民進黨提名嘉縣市長參選人立委蔡易餘（左）、王美惠（右）再度合體同框，並肩而坐還有立委陳冠廷。三人合體畫面被解讀為綠營選戰默契的展現。蔡易餘頭戴展場最夯瑪利歐紅帽，一身鮮紅造型宛如電玩主角，甫一進場便吸引目光。圖／取自蔡易餘臉書
元宵夜台灣燈會第三度在嘉縣開燈，觀禮台上，民進黨提名嘉縣市長參選人立委蔡易餘（左）、王美惠（右）再度合體同框，並肩而坐還有立委陳冠廷。三人合體畫面被解讀為綠營選戰默契的展現。蔡易餘頭戴展場最夯瑪利歐紅帽，一身鮮紅造型宛如電玩主角，甫一進場便吸引目光。圖／取自蔡易餘臉書

國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏，開燈典禮結束，請助理架設手機開直播，化身直播主，帶網友直擊燈區實況，介紹主燈與展演特色，積極搶攻網路聲量。記者魯永明／翻攝
國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏，開燈典禮結束，請助理架設手機開直播，化身直播主，帶網友直擊燈區實況，介紹主燈與展演特色，積極搶攻網路聲量。記者魯永明／翻攝

台灣燈會 谷立言 瑪利歐

延伸閱讀

元宵夜台灣燈會開燈碰上雨天地震有驚無險落幕 翁章梁謝天

點亮元宵！台灣燈會開幕 21公尺高主燈+焰火秀引爆全場

台灣燈會在嘉開燈 翁章梁謝天、感謝中央重新定位嘉義

台灣燈會嘉縣開幕 賴總統：與過往諸多不同 「希望點亮台灣」

相關新聞

嘉縣長選戰藍營發起「在野大聯盟」人選不明 美女刺客給答案

嘉義縣長選舉，民進黨執政逾20年，黨內初選底定，由立委蔡易餘披掛上陣，接棒2任縣長翁章梁，延續綠營版圖。相較之下，藍營人選仍在整合，強調將採「在野大聯盟」模式，不限黨籍，只要翻轉可能都列入評估，不循嘉市「藍白合」。被外界形容為「美女刺客」的嘉義縣婦女會理事長吳亮儀呼聲頗高。不過她受訪時已明確表態不考慮參選。

台灣燈會開燈蔡易餘戴瑪利歐紅帽吸睛 選舉年藍綠立委宣傳較勁

元宵夜台灣燈會第三度在嘉縣璀璨登場，萬人仰望主燈、煙火照亮夜空之際，適逢九合一選舉年，熱鬧節慶氛圍中，藍綠陣營立委同台，讓燈會不只是光影盛典，也成了政治人物拚能見度舞台。

家族反對？謝衣鳯深夜回應謝典霖 仍會持續爭取彰化縣長提名

彰化縣議長謝典霖昨晚接受電台訪問時表示，擔心遭司法追殺，家族不會讓他的胞姊謝衣鳳參選彰化縣長。謝衣鳯深夜做出回應，強調「持續爭取提名的初衷不變」，希望國民黨中央盡快完成初選作業，她有信心延續國民黨執政，她並強調國民黨不會支持民進黨籍彰化市前市長邱建富代表國民黨參選縣長。

綠營高雄林園大寮議員初選 3人出線拚與藍營6搶4

民進黨直轄市議員初選高雄率先登場，林園大寮選區民調結果出爐，張耀中、洪村銘、李雨庭出線，高市議會前副議長蔡昌達第二度在初選中落敗。張耀中等三人將對戰國民黨現任三席議員，六人搶四席，綠營拓展版圖的企圖心旺盛。

要謝衣鳯不選彰化縣長？蕭旭岑：黨未勸退

彰化縣下屆縣長選舉，民進黨由立委陳素月出戰，國民黨到現在霧裡看花，傳言不斷，副主席蕭旭岑昨否認黨高層勸退立法委員謝衣鳯，強調「國民黨會有好的方法產生候選人」；謝衣鳯的弟弟、議長謝典霖昨晚指稱，家族長輩考量政治風險，決定不投入下屆縣長選戰，維持現狀。

金門內戰 縣長初選藍僅陳玉珍登記

金門百里侯之戰一向是藍軍天下，立委陳玉珍要更上一層樓投入二○二六縣長選舉，前縣長楊鎮浯陣營昨對提名過程反彈，質疑協調機制失衡，直指「球員兼裁判」導致破局，揚言「今年不會缺席」，藍營恐上演內戰衝突。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。