家族反對？謝衣鳯深夜回應謝典霖 仍會持續爭取彰化縣長提名

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化報導
國民黨主席鄭麗文去年十二月間到彰化時，表態爭取彰化縣長提名的立委委謝衣鳯（右2）、前彰化副縣長柯呈枋（右3）、洪榮章（左2 ）等待相迎，留下同框的畫面。本報資料照片
國民黨主席鄭麗文去年十二月間到彰化時，表態爭取彰化縣長提名的立委委謝衣鳯（右2）、前彰化副縣長柯呈枋（右3）、洪榮章（左2 ）等待相迎，留下同框的畫面。本報資料照片

彰化縣議長謝典霖昨晚接受電台訪問時表示，擔心遭司法追殺，家族不會讓他的胞姊謝衣鳳參選彰化縣長。謝衣鳯深夜做出回應，強調「持續爭取提名的初衷不變」，希望國民黨中央盡快完成初選作業，她有信心延續國民黨執政，她並強調國民黨不會支持民進黨籍彰化市前市長邱建富代表國民黨參選縣長。

2026九合一選舉

國民黨下屆彰化縣長提名，除兼任縣黨部主委的現任立委謝衣鳯外，還有均曾擔任彰化縣副縣長的現任彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋，目前黨中央已啟動徵詢作業，如果協調不成，建議採取民調決定，至於採內參民調或公開民調，由三名參選人決定，預定3月底前決定人選。

不過，謝衣鳯的胞弟謝典霖在昨晚接受電台專訪時表示，家族長輩考量到謝衣鳯如果參選縣長，恐遭到執政黨的司法追殺，因此不同意謝衣鳯加入縣長選舉，將仍維持謝衣鳯繼續選立委，他則選議員再尋求連任議長。

謝典霖受訪時，坦承倡議藍白合籌組「非綠大聯盟」，並認為國民黨現有的洪榮章及柯呈枋如果無法贏過民進黨推出的新系立委陳素月，建議國民黨中央與爭取民進黨彰化縣長提名失利的彰化市前市長邱建富合作，以「無黨籍」對戰陳素月。

針對彰化縣議長謝典霖透露家族不會讓姊姊謝衣鳯選彰化縣長、籌組「非綠大聯盟」的說法，謝衣鳯深夜發出聲明如下：

「身為國民黨彰化縣黨部的主委，我必須處理公職與家庭的分際。 縣黨部會透過民主機制，提名能延續執政最強人選。

我承擔許多基層民眾的期待，我持續爭取提名，初衷不變。誠如蕭旭岑今天接受訪問的回覆，黨中央並沒有勸退。另外包括柯呈枋、洪榮章兩位前副縣長也展現高度的民主素養，在初選結果出來前，沒有任何攻訐彼此同志的行為。

國民黨與民眾黨，兩黨已達成九合一大選合作意向，在民眾黨沒有提名縣長候選人的前提下，我們會和民眾黨有深度的合作。邱建富前市長目前依舊是民進黨籍，在國民黨有縣長提名人選的前提下，我們不可能支持邱前市長競選彰化縣長，但我們依然誠摯歡迎邱前市長加入國民黨，並協助輔選本次提名的候選人。

我已經多次向黨中央表達基層對於彰化選期的焦慮，期待黨中央能盡速完成初選作業，我有信心能延續國民黨的執政。」

彰化縣議會議長謝典霖（左）昨晚接受電台訪問時，表示家族長輩不同意胞姊立委謝衣鳯選縣長，但謝衣鳯深回應表示，仍會持續爭取國民黨彰化縣長提名 。圖／取材自謝典林臉書
彰化縣議會議長謝典霖（左）昨晚接受電台訪問時，表示家族長輩不同意胞姊立委謝衣鳯選縣長，但謝衣鳯深回應表示，仍會持續爭取國民黨彰化縣長提名 。圖／取材自謝典林臉書

邱建富 柯呈枋 謝衣鳳 陳素月 謝典霖

