聽新聞
0:00 / 0:00

要謝衣鳯不選？蕭旭岑：黨未勸退

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／彰化報導

彰化縣下屆縣長選舉，民進黨由立委陳素月出戰，國民黨到現在霧裡看花，傳言不斷，副主席蕭旭岑昨否認黨高層勸退立法委員謝衣鳯，強調「國民黨會有好的方法產生候選人」；謝衣鳯的弟弟、議長謝典霖昨晚指稱，家族長輩考量政治風險，決定不投入下屆縣長選戰，維持現狀。

2026九合一選舉

議長謝典霖近日話題不斷，他昨晚受訪表示，家族長輩考量政治風險，決定不投入縣長選戰，姊弟維持現狀，他選議員、爭取議長連任，謝衣鳯則續選立委。據了解國民黨中央啟動徵詢，若協調不成將以民調決定人選，預計三月底前拍板。謝衣鳯尚未回應。

此外，謝典霖坦言，曾透過前立委蔡壁如聯繫民眾黨前主席柯文哲，倡議籌組「非綠大聯盟」，若藍白合作，不論提名洪榮章或柯呈枋，都有一戰空間；甚至主張可評估與爭取民進黨提名失利的前彰化市長邱建富合作，以無黨籍對決陳素月。藍營如何整合，成為左右選情關鍵。

目前藍營檯面上包括兩位前副縣長洪榮章、柯呈枋及立委謝衣鳯三人表態參選。地方盛傳，因謝衣鳯胞弟、縣議長謝典霖有意連任，若姊弟分別角逐縣長與議長恐引發爭議，才傳出勸退說。

蕭旭岑指出，黨中央並未勸退謝衣鳯，彰化地方政治結構複雜，涉及家族與派系，黨中央已與縣長王惠美及地方黨部密切協調，國民黨會循黨內制度解決，給每位參選人公平競爭的機會。

對於傳言，謝衣鳯未回應，柯呈枋聲明指「未來彰化應由制度決定，而非謠言」；洪榮章說，提名權在中央，無論徵召或初選皆尊重，但前提是團結，「不能再亂了！」

綠營方面，初選民調去年底出爐後即展開整合，總統賴清德兩度在地方活動推薦陳素月，展現奪回彰化執政權的企圖。

柯呈枋 彰化 謝典霖

延伸閱讀

藍營宜蘭縣長初選吳宗憲出線 下一步爭取藍白合

國民黨竹縣長初選…陳見賢喊不脫黨 徐欣瑩陣營批假議題

藍營拚翻轉嘉義縣 要組「在野大聯盟」推強棒

藍白有共識…新北、宜蘭 民調整合最強候選人

相關新聞

心路歷程曝光！謝典霖揭家族考量「不會讓謝衣鳯選彰化縣長」 回應不和傳聞

彰化縣議長謝典霖近來傳出與胞姊立委謝衣鳯爭選彰化縣長，及開箱自家700坪「白宮豪宅」惹議，昨天又被傳將籌組「非綠大聯盟」，系列連環爆十分搶戲。今晚他接受電台專訪時，強調因家族擔心被執政黨司法追殺，決定不讓謝衣鳯選縣長，仍維持謝衣鳯選立委、他選議長的局面。

賴士葆稱鄭麗君選北市長當「砲灰」 卓榮泰：只有100分的副院長可去選

立法院會今天邀行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君列席，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告，並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢稱鄭麗君要小心被卓推出去參選台北市長當「砲灰」。卓則直言「你這樣講我不同意」、「只有100分的副院長可去選台北市長！」鄭則說，現在生活中關鍵字只有「關稅」二字。

破除謠傳！張勝德初選民調後與吳宗憲同台 展現風度懇託「把他送進縣政府」

國民黨宜蘭縣長初選民調，議長張勝德雖落敗仍展現民主風度，讓人大讚，卻因昨天未現身新春團拜，遭部分人士以埋下心結、選情分裂作文章。今晚兩人在五穀廟活動同台，張勝德致詞時破除謠傳，公開喊話自己會盡最大力量支持輔選吳宗憲，也拜託鄉親「把吳宗憲送進縣政府」。

唯一推薦松信的「他」 韓國瑜陪吃湯圓讚：會是最棒市議員

2026年縣市議員選舉，台北市松山信義選區，國民黨新人大爆炸，曾任前立法委員費鴻泰辦公室主任、立法院長韓國瑜辦公室主任的許原榮，在元宵節的今天上傳韓國瑜推薦影片。韓國瑜直呼，唯一推薦原榮，更相信圓榮會是最棒的市議員。

綠營高雄林園大寮議員初選 3人出線拚與藍營6搶4

民進黨直轄市議員初選高雄率先登場，林園大寮選區民調結果出爐，張耀中、洪村銘、李雨庭出線，高市議會前副議長蔡昌達第二度在初選中落敗。張耀中等三人將對戰國民黨現任三席議員，六人搶四席，綠營拓展版圖的企圖心旺盛。

要謝衣鳯不選？蕭旭岑：黨未勸退

彰化縣下屆縣長選舉，民進黨由立委陳素月出戰，國民黨到現在霧裡看花，傳言不斷，副主席蕭旭岑昨否認黨高層勸退立法委員謝衣鳯，強調「國民黨會有好的方法產生候選人」；謝衣鳯的弟弟、議長謝典霖昨晚指稱，家族長輩考量政治風險，決定不投入下屆縣長選戰，維持現狀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。