要謝衣鳯不選？蕭旭岑：黨未勸退

彰化縣下屆縣長選舉，民進黨由立委陳素月出戰，國民黨到現在霧裡看花，傳言不斷，副主席蕭旭岑昨否認黨高層勸退立法委員謝衣鳯，強調「國民黨會有好的方法產生候選人」；謝衣鳯的弟弟、議長謝典霖昨晚指稱，家族長輩考量政治風險，決定不投入下屆縣長選戰，維持現狀。

議長謝典霖近日話題不斷，他昨晚受訪表示，家族長輩考量政治風險，決定不投入縣長選戰，姊弟維持現狀，他選議員、爭取議長連任，謝衣鳯則續選立委。據了解國民黨中央啟動徵詢，若協調不成將以民調決定人選，預計三月底前拍板。謝衣鳯尚未回應。

此外，謝典霖坦言，曾透過前立委蔡壁如聯繫民眾黨前主席柯文哲，倡議籌組「非綠大聯盟」，若藍白合作，不論提名洪榮章或柯呈枋，都有一戰空間；甚至主張可評估與爭取民進黨提名失利的前彰化市長邱建富合作，以無黨籍對決陳素月。藍營如何整合，成為左右選情關鍵。

目前藍營檯面上包括兩位前副縣長洪榮章、柯呈枋及立委謝衣鳯三人表態參選。地方盛傳，因謝衣鳯胞弟、縣議長謝典霖有意連任，若姊弟分別角逐縣長與議長恐引發爭議，才傳出勸退說。

蕭旭岑指出，黨中央並未勸退謝衣鳯，彰化地方政治結構複雜，涉及家族與派系，黨中央已與縣長王惠美及地方黨部密切協調，國民黨會循黨內制度解決，給每位參選人公平競爭的機會。

對於傳言，謝衣鳯未回應，柯呈枋聲明指「未來彰化應由制度決定，而非謠言」；洪榮章說，提名權在中央，無論徵召或初選皆尊重，但前提是團結，「不能再亂了！」

綠營方面，初選民調去年底出爐後即展開整合，總統賴清德兩度在地方活動推薦陳素月，展現奪回彰化執政權的企圖。