綠營高雄林園大寮議員初選 3人出線拚與藍營6搶4

民進黨直轄市議員初選高雄率先登場，林園大寮選區民調結果出爐，張耀中、洪村銘、李雨庭出線，高市議會前副議長蔡昌達第二度在初選中落敗。張耀中等三人將對戰國民黨現任三席議員，六人搶四席，綠營拓展版圖的企圖心旺盛。

旗津、鼓山、鹽埕選區二日與林園大寮選區一起民調，最後因樣本不足宣告延期一天，昨晚與六人搶三席提名的前鎮小港區同步民調，今天中午前公布結果。

民進黨下屆議員四一人搶三四席提名，第十一選區（林園、大寮）現有四席議員，民進黨部將提名三席。民調結果為李雨庭百分之十三點廿六、洪村銘百分之廿九點九七、張耀中百分之卅三點一三、蔡昌達百分之廿三點六五。其中李雨庭是現任議員，列入婦女保障名額，民調落後但可獲得提名。

林園大寮選區共四席議員，現為國民黨三席、民進黨一席，民進黨採寬鬆提名。初選勝出的洪村銘二度挑戰高雄市議員，屬於新潮流支持的新人；張耀中今年卅歲，曾擔任市長陳其邁七年隨行秘書，去年辭職全心拚初選，是最早拿到參選門票的邁盟子弟兵。

蔡昌達曾任兩屆副議長，此次在立委林岱樺陪同下登記參選，獲得跨派系支持，他昨向支持者致歉，坦言自己努力不夠，辜負了大家的期待，未來仍會持續關心地方。

第六選區（旗鼓鹽）民進黨預計提名兩席，議員李喬如及簡煥宗爭取連任，另有鹽埕區博愛里長林哲弘登記參選，三人搶兩席提名。