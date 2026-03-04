聽新聞
綠營高雄林園大寮議員初選 3人出線拚與藍營6搶4

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導

民進黨直轄市議員初選高雄率先登場，林園大寮選區民調結果出爐，張耀中、洪村銘、李雨庭出線，高市議會前副議長蔡昌達第二度在初選中落敗。張耀中等三人將對戰國民黨現任三席議員，六人搶四席，綠營拓展版圖的企圖心旺盛。

2026九合一選舉

旗津、鼓山、鹽埕選區二日與林園大寮選區一起民調，最後因樣本不足宣告延期一天，昨晚與六人搶三席提名的前鎮小港區同步民調，今天中午前公布結果。

民進黨下屆議員四一人搶三四席提名，第十一選區（林園、大寮）現有四席議員，民進黨部將提名三席。民調結果為李雨庭百分之十三點廿六、洪村銘百分之廿九點九七、張耀中百分之卅三點一三、蔡昌達百分之廿三點六五。其中李雨庭是現任議員，列入婦女保障名額，民調落後但可獲得提名。

林園大寮選區共四席議員，現為國民黨三席、民進黨一席，民進黨採寬鬆提名。初選勝出的洪村銘二度挑戰高雄市議員，屬於新潮流支持的新人；張耀中今年卅歲，曾擔任市長陳其邁七年隨行秘書，去年辭職全心拚初選，是最早拿到參選門票的邁盟子弟兵。

蔡昌達曾任兩屆副議長，此次在立委林岱樺陪同下登記參選，獲得跨派系支持，他昨向支持者致歉，坦言自己努力不夠，辜負了大家的期待，未來仍會持續關心地方。

第六選區（旗鼓鹽）民進黨預計提名兩席，議員李喬如及簡煥宗爭取連任，另有鹽埕區博愛里長林哲弘登記參選，三人搶兩席提名。

國民黨 民進黨 林岱樺 李雨庭 議員 新潮流 高雄

相關新聞

心路歷程曝光！謝典霖揭家族考量「不會讓謝衣鳯選彰化縣長」 回應不和傳聞

彰化縣議長謝典霖近來傳出與胞姊立委謝衣鳯爭選彰化縣長，及開箱自家700坪「白宮豪宅」惹議，昨天又被傳將籌組「非綠大聯盟」，系列連環爆十分搶戲。今晚他接受電台專訪時，強調因家族擔心被執政黨司法追殺，決定不讓謝衣鳯選縣長，仍維持謝衣鳯選立委、他選議長的局面。

賴士葆稱鄭麗君選北市長當「砲灰」 卓榮泰：只有100分的副院長可去選

立法院會今天邀行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君列席，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告，並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢稱鄭麗君要小心被卓推出去參選台北市長當「砲灰」。卓則直言「你這樣講我不同意」、「只有100分的副院長可去選台北市長！」鄭則說，現在生活中關鍵字只有「關稅」二字。

破除謠傳！張勝德初選民調後與吳宗憲同台 展現風度懇託「把他送進縣政府」

國民黨宜蘭縣長初選民調，議長張勝德雖落敗仍展現民主風度，讓人大讚，卻因昨天未現身新春團拜，遭部分人士以埋下心結、選情分裂作文章。今晚兩人在五穀廟活動同台，張勝德致詞時破除謠傳，公開喊話自己會盡最大力量支持輔選吳宗憲，也拜託鄉親「把吳宗憲送進縣政府」。

唯一推薦松信的「他」 韓國瑜陪吃湯圓讚：會是最棒市議員

2026年縣市議員選舉，台北市松山信義選區，國民黨新人大爆炸，曾任前立法委員費鴻泰辦公室主任、立法院長韓國瑜辦公室主任的許原榮，在元宵節的今天上傳韓國瑜推薦影片。韓國瑜直呼，唯一推薦原榮，更相信圓榮會是最棒的市議員。

要謝衣鳯不選？蕭旭岑：黨未勸退

彰化縣下屆縣長選舉，民進黨由立委陳素月出戰，國民黨到現在霧裡看花，傳言不斷，副主席蕭旭岑昨否認黨高層勸退立法委員謝衣鳯，強調「國民黨會有好的方法產生候選人」；謝衣鳯的弟弟、議長謝典霖昨晚指稱，家族長輩考量政治風險，決定不投入下屆縣長選戰，維持現狀。

