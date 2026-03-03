快訊

破除謠傳！張勝德初選民調後與吳宗憲同台 展現風度懇託「把他送進縣政府」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣議會議長張勝德（右二）在黨內初選民調後，今晚首度與縣長參選人吳宗憲（左二）立委同台，他展現民主風度公開喊話，拜託鄉親「1128把吳宗憲送進縣政府」。圖／民眾提供
宜蘭縣議會議長張勝德（右二）在黨內初選民調後，今晚首度與縣長參選人吳宗憲（左二）立委同台，他展現民主風度公開喊話，拜託鄉親「1128把吳宗憲送進縣政府」。圖／民眾提供

國民黨宜蘭縣長初選民調，議長張勝德雖落敗仍展現民主風度，讓人大讚，卻因昨天未現身新春團拜，遭部分人士以埋下心結、選情分裂作文章。今晚兩人在五穀廟活動同台，張勝德致詞時破除謠傳，公開喊話自己會盡最大力量支持輔選吳宗憲，也拜託鄉親「把吳宗憲送進縣政府」。

2026九合一選舉

宜蘭市五穀廟今晚舉行鞭春牛摸彩，吳、張兩人在民調後首度公開同台。張勝德表示，吳宗憲民調出線後就遭到一連串抹黑，不管大家的政治傾向為何，民主政治選賢與能，提出政見服務地方，不是製造不實抹黑。

接著，張勝德提到黨內初選民調，他說，自己很坦蕩，不會因為落敗就不參與輔選吳宗憲，未來他不但會全力支持吳宗憲，而且希望鄉親在11月28日這一天，把縣長選票投給吳宗憲，送吳宗憲進入縣政府。

擅長空戰的吳宗憲，現階段首重布局全縣12鄉鎮市陸戰，張勝德說，自己會盡最大力量協助吳宗憲整合，後續吳建構完整的選戰組織後，他也要回防自己的縣議員選舉區，而且因為要參選縣議員，恐無法在吳宗憲競選團隊擔任重要職務，他與吳宗憲都是真心為地方努力打拚，年底五合一選戰，懇請大家把選票投給願意打拚的候選人。

張勝德這場公開喊話，力挺民調對手，台下民眾報以熱烈掌聲，肯定其民主風度。國民黨縣黨部主委林明昌表示，其實吳宗憲與張勝德經常通電話連絡，溝通無虞，外界謠傳兩人心結、選情分裂云云，不攻自破。

據了解，縣黨部昨天上午10時舉行新春團拜，黨主席鄭麗文到場，張勝德原本前一天就告訴友人「會去參加」，但因縣議會程序委員會也剛好10時舉行。張勝德說，程委會除了縣議員，縣府主管也到場，他自己是召集人，總不能不在場，因分不開身，後來跟黨部告知無法出席團拜，就這麼簡單。

宜蘭縣議會議長張勝德（左）力挺吳宗憲，自己不但會盡最大力量幫忙輔選及整合，也拜託民眾把票投給願意幫地方打拚的候選人，之後他自己也要回防縣議員選舉區。圖／民眾提供
宜蘭縣議會議長張勝德（左）力挺吳宗憲，自己不但會盡最大力量幫忙輔選及整合，也拜託民眾把票投給願意幫地方打拚的候選人，之後他自己也要回防縣議員選舉區。圖／民眾提供

吳宗憲 國民黨 鄭麗文 民調 張勝德

破除謠傳！張勝德初選民調後與吳宗憲同台 展現風度懇託「把他送進縣政府」

國民黨宜蘭縣長初選民調，議長張勝德雖落敗仍展現民主風度，讓人大讚，卻因昨天未現身新春團拜，遭部分人士以埋下心結、選情分裂作文章。今晚兩人在五穀廟活動同台，張勝德致詞時破除謠傳，公開喊話自己會盡最大力量支持輔選吳宗憲，也拜託鄉親「把吳宗憲送進縣政府」。

