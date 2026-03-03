快訊

心路歷程曝光！謝典霖揭家族考量「不會讓謝衣鳯選彰化縣長」 回應不和傳聞

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣議會議長謝典霖（左）今晚接受電台訪問時，表示家族長輩不同意胞姊立委謝衣鳯選縣長。圖／取材自謝典林臉書
彰化縣議長謝典霖近來傳出與胞姊立委謝衣鳯爭選彰化縣長，及開箱自家700坪「白宮豪宅」惹議，昨天又被傳將籌組「非綠大聯盟」，系列連環爆十分搶戲。今晚他接受電台專訪時，強調因家族擔心被執政黨司法追殺，決定不讓謝衣鳯選縣長，仍維持謝衣鳯選立委、他選議長的局面。

2026九合一選舉

謝典霖今晚接受「飛碟晚餐」主持人王淺秋的訪問，主要針對眾所關切的國民黨彰化縣長提名人選。國民黨中央近日陸續針對謝衣鳯、現任彰化縣工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋啟動徵詢作業，如果協調不成，建議採取民調決定，至於採內參民調或公開民調，由三名參選人決定，預定3月底前決定人選。

謝典霖承認，他開箱被稱為「白宮」的住宅，是他為了準備選縣長，開箱是避免選舉時再被攻擊，沒想到姊姊謝衣鳯卻突然在沒有長輩站出來的情況下，宣布參選縣長。因家族中的伯父及父親 ，是他們姊弟從政最有力的後盾，「如果要我們選，就一定上」，但長輩考量到為避免執政黨的司法追殺，決定家族不投入縣長選舉，姊弟仍維持現狀。

謝典霖還說，彰化縣長選舉非謝家不可，其實早在2018年縣長選舉，當時的主席吳敦義就打算徵召他的母親鄭汝芬參選，而他是第二順位，他因年輕愛玩沒有接受，後來才提名現任縣長王惠美。

對於與胞姊謝衣鳯不和的問題，謝典霖表示，是因為不滿謝衣鳯對他兒子管教太過嚴格才造成不合，在長輩前，年夜飯也照吃，也不尷尬。他說，就算謝家不參加年底縣長選舉，只要非綠在2028年大選勝選，再無司法追殺顧慮，還是有參選的機會，可以施展抱負。

謝典霖受訪時，坦承欲透過民眾黨前立委蔡壁如，欲會見柯文哲，倡議籌組「非綠大聯盟」，並認為國民黨現有的洪榮章及柯呈枋如果無法贏過民進黨推出的新系立委陳素月，建議國民黨中央與爭取民進黨彰化縣長提名失利的彰化市前市長邱建富合作，以「無黨籍」對上陳素月。

謝典霖表示，倡議籌組「非綠大聯盟」確有難度，但這只是戰略考量，如果藍白合，不管是提名洪榮章或柯呈枋，他也不會擔心今年的彰化縣長選舉會輸。

彰化 謝衣鳯 謝典霖

