賴士葆稱鄭麗君選北市長當「砲灰」 卓榮泰：只有100分的副院長可去選

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
行政院院長卓榮泰（左）前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率副院長鄭麗君（右）及相關部會首長進行專案報告並備質詢。記者杜建重／攝影
行政院院長卓榮泰（左）前往立法院，針對台美關稅談判結果及其影響，率副院長鄭麗君（右）及相關部會首長進行專案報告並備質詢。記者杜建重／攝影

立法院會今天邀行政院卓榮泰、行政院副院長鄭麗君列席，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告，並備質詢。國民黨立委賴士葆質詢稱鄭麗君要小心被卓推出去參選台北市長當「砲灰」。卓則直言「你這樣講我不同意」、「只有100分的副院長可去選台北市長！」鄭則說，現在生活中關鍵字只有「關稅」二字。

2026九合一選舉

賴士葆表示，今上午質詢，行政團隊都很誠懇的回答，他對此表達肯定，但希望他的提問也能實問實答，「關稅協定是否暫停生效？」卓榮泰說「送到立院審議前都沒生效，等到美方完成國內法律途徑後會通知我們」。賴士葆追問，關稅可能變成「15%＋N」，維持150天，是否能說這五個月內，關稅協定不會送進立院？

鄭麗君答詢，這要看這期間美方安排，對方暫時表示研議安排法律工具後會通知貿易夥伴，我方立場希望越快越好。

賴士葆隨後點名卓榮泰，問給鄭麗君打幾分？卓榮泰表示，從上午至今，十幾位委員的肯定都遠高於自己打的分數。鄭麗君也表示，不敢為自己打分數。不過話未說完，賴士葆則說，要鄭麗君小心，「他（卓）把你打100分就慘囉！他要你去選台北市長！」

卓榮泰表示，也只有100分的副院長才可以去選台北市長。一旁的鄭麗君則說，自己現在生活中的關鍵字只有關稅。

賴士葆接著說，「你去選台北市長當砲灰啊！」卓榮泰則說：「你這樣講我不同意喔！」賴士葆又說，自己看了政論節目，都說最適合的人是卓榮泰，不是鄭麗君。卓榮泰則說「你可以請教郭正亮先生。」鄭麗君強調，她跟卓揆每天都在討論政務，沒有討論選舉。

關稅 國民黨 賴士葆 鄭麗君 民進黨 卓榮泰 行政院 美方

