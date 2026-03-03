快訊

唯一推薦松信的「他」 韓國瑜陪吃湯圓讚：會是最棒市議員

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
立委院長韓國瑜（左）拍影片，表示唯一支持許原榮（右）。圖／擷取自臉書
立委院長韓國瑜（左）拍影片，表示唯一支持許原榮（右）。圖／擷取自臉書

2026年縣市議員選舉，台北市松山信義選區，國民黨新人大爆炸，曾任前立法委員費鴻泰辦公室主任、立法院長韓國瑜辦公室主任的許原榮，在元宵節的今天上傳韓國瑜推薦影片。韓國瑜直呼，唯一推薦原榮，更相信圓榮會是最棒的市議員。

2026九合一選舉

松信選情國民黨在王鴻薇徐巧芯當上立委後，空出兩席市議員空間，黨內藍營新人紛紛表態參選，包含國民黨前任發言人李明璇、楊智伃，幕僚出身的滿志剛，松山在地里長李煥中，以及許原榮，各自在空戰、陸戰都是實力堅強。

許原榮今天在臉書上傳影片，畫面是他和立法院長韓國瑜排排坐，一起吃湯圓。韓國瑜說，今天是元宵節，大家吃元宵，祝福松山信義好朋友新的一年平安美好。

韓國瑜說，元宵節吃元宵、松山信義需要原榮，「相信原榮是最棒的市議員，韓國瑜唯一推薦，感謝松山信義好朋友，大家元宵佳節快樂。」

