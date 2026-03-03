快訊

恐三腳督？藍金門縣長提名楊鎮浯控球員兼裁判 陳玉珍強調照制度

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
對於參選金門縣長一事，金門副縣長李文良雖未正面回應，但據親近友人轉述，已私下表態「參選到底」。記者蔡家蓁／攝影
對於參選金門縣長一事，金門副縣長李文良雖未正面回應，但據親近友人轉述，已私下表態「參選到底」。記者蔡家蓁／攝影

中國國民黨金門縣長提名恐掀起波瀾！現任金門立委陳玉珍在上月26日完成黨內登記後，外界原本預期提名程序將順勢推進，但前縣長楊鎮浯未現身領表，引發地方政壇關注。前縣長楊鎮浯陣營對提名過程表達強烈不滿，質疑協調機制失衡，直指「球員兼裁判」導致破局。楊鎮浯強調「今年不會缺席」。

2026九合一選舉

楊鎮浯幕僚表示，金門沒有讓民進黨漁翁得利的空間，所以在協調的過程中楊鎮浯一直主張比照3年前馬祖縣長選舉開放參選，但是因為既有的遊戲規則制定及陳玉珍為地方黨部主委，在時程安排及刻意更換地區黨務委員，有失選舉公正，造成球員兼裁判明顯導致協調破局，所以黨中央聽從地方黨部建議，直接提名陳玉珍，但楊鎮浯本人表示今年絕不缺席。

楊陣營指出，制度與角色未明確區隔，是問題核心所在；在此情況下，黨中央只能依地方黨部建議推動後續提名程序，但並不代表所有人心服口服。相關說法，也為原本看似底定的提名增添變數。

對於是否仍將投入年底選戰，楊鎮浯態度保留卻不退讓，強調「今年不會缺席」，後續規畫將另行說明；此番表態，被解讀為保留參選空間。

對於外界質疑，陳玉珍回應指出，初選程序公開透明，期程依據黨中央律定時間辦理，相關辦法均在地方媒體公告，黨部門口亦張貼通知，並於黨團群組發布訊息。她強調，「如果要參選縣長，應該早就準備好。」

她並表示，自己雖為黨籍立委，從未要求徵召，而是主張循制度辦理。回顧2020年參選立委時，同樣經過初選程序，如今國民黨更應建立明確制度，而非因人設事。

據了解，地方黨部今天把名單報到黨中央，下午黨中央就會開審查小組，確定提名名單。其實陳與楊對此有意見分歧，楊鎮浯主張開放，陳玉珍主張要初選，她說，2020年她參選立委時，一樣有辦初選，國民黨現在最重要應該要建立制度，她雖然是黨籍立委，也沒要求徵召自己，一切應該要照制度。

另一方面，對於參選一事，金門副縣長李文良雖未正面回應，但據親近友人轉述，已私下表態「參選到底」。若楊、李皆投入戰局，年底縣長選舉恐形成形成「三腳督」的態勢。

金門縣前縣長楊鎮浯低調成立「楊鎮浯服務處」，對於是否仍將投入年底選戰，楊鎮浯態度保留卻不退讓，強調「今年不會缺席」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣前縣長楊鎮浯低調成立「楊鎮浯服務處」，對於是否仍將投入年底選戰，楊鎮浯態度保留卻不退讓，強調「今年不會缺席」。記者蔡家蓁／攝影

金門縣前縣長楊鎮浯日前成立「楊鎮浯服務處」，楊鎮浯強調「2026年一定會參選到底」。記者蔡家蓁／攝影
金門縣前縣長楊鎮浯日前成立「楊鎮浯服務處」，楊鎮浯強調「2026年一定會參選到底」。記者蔡家蓁／攝影

國民黨 金門 陳玉珍

