戰鬥藍接棒…趙少康回從政起點陪陳冠安掃市場 婆媽超熱情

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
2026議員選舉新人拚初選，國民黨青年部前主任陳冠安爭取港湖議員初選，中廣前董事長趙少康今天特地回到當年第一次選議員的選區南港，陪陳冠安掃市場，趙少康讚陳冠安中央地方幕僚資歷豐富，戰力十足，充分發揮「戰鬥藍」精神，一棒接一棒。

2026九合一選舉

當年趙少康有「政治金童」之稱，從政也是從台北市議員開始，趙今首度2026選戰初選，陪陳冠安掃市場，市場的婆婆媽媽一看到趙少康，都相當熱情。趙說，今天掃的成德市場，也是他第一次選議員時掃的市場，就這麼巧合。他第一次選舉就在內湖、南港、松山，特別是南港是他重要選區，當時開始選舉很辛苦，一步一腳印，今天回到烙地方、老選區陪年輕人拜票。

趙少康也讚陳冠安，從中央、到地方經驗非常豐富。陳原先是羅智強的辦公室主任，之前也幫過馬英九、柯志恩、李彥秀、江啟臣，在國會跟地方經驗都很豐富、很難得。尤其今天是陳冠安第115次掃市場，陳現在也在台大念政治博士班，理論與實務都很好，看到優秀年輕人出來，值得支持。

趙也提到，去年反大罷免，他第一場活動在榮星花園舉辦，當時號召上萬人參加，當時陳冠安也有來幫忙，「我們是有革命情感的」，因為當時覺得國民黨很危險，很可能被罷掉好幾位委員，但後來32比0守住，陳冠安盡了相當大心力。尤其他過去也揭露過陸委會前主委陳明通的論文審查問題，逼陳明通辭職，也是陳冠安的功勞。

陳冠安表示，這次趙大哥能來幫他，讓他真的非常感動，尤其趙也是他的政治啟蒙師，他人生第一次參加造勢就是參加趙大哥的活動，當時是趙大哥參選台北市長，當時還很小，跟著爸爸，被爸爸背在肩膀上，參加政治造勢活動，今天物換星移，能邀趙大哥助選，是非常感動的經驗。

趙少康表示，陳冠安的資質、優秀，不論議員、當立法委員都綽綽有餘，他願意從基層民意代表幹起，一步一腳印，當然要支持，這也是發揮戰鬥藍的精神，一棒接一棒。

