快訊

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

綠誰戰蔣萬安？趙少康批很難看…當年民進黨人這精神呢？

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
中廣前董事長趙少康今上午陪國民黨前青年部主任、港湖議員擬參選人陳冠安到南港成德市場拜票。記者林麗玉／攝影
中廣前董事長趙少康今上午陪國民黨前青年部主任、港湖議員擬參選人陳冠安到南港成德市場拜票。記者林麗玉／攝影

2026民進黨派誰戰北市長蔣萬安人選未定，除行政院副院長鄭麗君、立委王世堅，國民黨北市黨部主委戴錫欽認為行政院長卓榮泰出征機率高。中廣前董事長趙少康今陪爭取港湖議員初選的陳冠安掃市場，對於民進黨北市誰最強？趙直批民進黨「很難看」，怎一個首都派不出人，「你推我我推你？」

2026九合一選舉

趙少康今上午陪國民黨前青年部主任、港湖議員擬參選人陳冠安到南港成德市場拜票，對於2026首都市長之役，趙少康直言，現在的民進黨跟以前很不一樣，以前選舉就算選區很困難，民進黨當選機會不大，他們都還是會奮勇向前，「這次拿5%、下次10%、再下次拿20%，突然有一天就翻盤了」，那時候的民進黨人都很有革命精神。

不過反觀現在的民進黨人，趙少康說，看起來，已經沒有過去的革命精神，「大家都想去當官，好好的官可以幹，幹嘛要去選舉」，尤其選舉這麼辛苦，且當選機率不大，已經完全沒有當年民進黨革命奮鬥、冒險、不計個人成敗的精神。「今天你推我、我推你，很難看」，尤其台北市這麼重要的首善之區，大家應該奮勇向前，爭先恐後，但都沒有。

至於卓榮泰選北市長？趙少康認為，以卓行政院長之姿來選北市長，其實風險冒得也很大，中央降到地方層級若都不獲支持，代表台北市民對賴清德卓榮泰的施政，台北市民也不滿意。

趙也提到，鄭麗君的關稅談判，在美國也被美國大法官打臉，鄭之前吹牛說多偉大、多偉大，看起來也不是這樣。

趙說，北市長之戰，民進黨就算派不出人，還是要盡量派，但不管是誰要戰蔣萬安都很困難，在首都不容易當選。民進黨也要想想不能都只靠南部的票，一個國家總統、行政院長不能只靠南部的票來翻盤，應該要全台灣人都支持，只靠南部的票，代表施政是有問題的。

中廣前董事長趙少康今上午陪國民黨前青年部主任、港湖議員擬參選人陳冠安到南港成德市場拜票。記者林麗玉／攝影
中廣前董事長趙少康今上午陪國民黨前青年部主任、港湖議員擬參選人陳冠安到南港成德市場拜票。記者林麗玉／攝影

鄭麗君 趙少康 蔣萬安 戴錫欽 王世堅 卓榮泰

延伸閱讀

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

育兒減工時遭綠轟 殷瑋曝蔣萬安初衷...若為選舉會這時機推

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

蔣萬安幫白營小雞站台？北市黨部：有機會

相關新聞

王定宇捲桃色風波…才剛邀站台恐衝擊選情？民進黨新人反應曝光

民進黨北市議員黨內初選3月9日至15日電話民調，湧言會在大安文山區提名新人劉品妡。劉日前舉辦造勢活動，也邀請今遭爆捲入桃色風波的綠委王定宇，是否衝擊選情？她回應，大咖站台是擴大宣傳，最重要還是她在地方耕耘和努力，大家有沒有看到。

綠宜蘭縣長參選人林國漳遭批評滿嘴酸言 林回應：希望是君子之爭

宜蘭縣長選舉之戰，國民黨最近透過民調決定由吳宗憲立委參選，林國漳受訪時立批評吳宗憲帶頭違憲強推法案，回顧去年12月柯文哲到宜蘭陪陳琬惠上香祈福，林國漳也要柯「好好處理司法」。退休校長鄭文嵐在社群批評林國漳滿嘴酸言，與其標榜的「正派、溫暖」愈行愈遠，反倒更像「尖刻的律師」。

綠誰戰蔣萬安？趙少康批很難看…當年民進黨人這精神呢？

2026民進黨派誰戰北市長蔣萬安人選未定，除行政院副院長鄭麗君、立委王世堅，國民黨北市黨部主委戴錫欽認為行政院長卓榮泰出征機率高。中廣前董事長趙少康今陪爭取港湖議員初選的陳冠安掃市場，對於民進黨北市誰最強？趙直批民進黨「很難看」，怎一個首都派不出人，「你推我我推你？」

民進黨高雄市林園大寮區市議員民調公布 蔡昌達再度落馬無緣參選

民進黨中央公布昨日高雄市議員初選民調結果，林園大寮區四搶三，張耀中、洪村銘、李雨庭出線。此次再度捲土重來的高市議會前副議長蔡昌達再度落馬，無緣代表民進黨參選2026林園大寮選區高雄市議員，陳其邁子弟兵張耀中則獲得最高支持度。

藍營金門縣長初選一人登記 陳玉珍獨唱「一個人的武林」

中國國民黨金門縣黨部在上月24日公告115年金門縣縣長選舉黨內提名登記作業，受理時間自25日至27日，連續3天的上午10時至下午4時開放登記；登記截止，僅有現任立法委員陳玉珍完成領表與登記程序，前縣長楊鎮浯並未領表登記，地方人士打趣形容，她是「一個人的武林」。據了解，國民黨中央常務委員會明日可望正式通過提名。

遭質疑有雙重黨籍 徐欣瑩辦公室駁斥「對側翼粉專提告」

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩遭爆料疑有「中華梅花黨」黨籍，若屬實恐無法爭取代表國民黨參選新竹縣長。徐欣瑩辦公室今天斥，相關內容純屬子虛烏有、惡意捏造，完全沒有任何事實基礎，顯然是有心人士操作抹黑、混淆視聽之政治攻擊，將對側翼粉專提告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。