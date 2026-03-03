綠誰戰蔣萬安？趙少康批很難看…當年民進黨人這精神呢？

2026民進黨派誰戰北市長蔣萬安人選未定，除行政院副院長鄭麗君、立委王世堅，國民黨北市黨部主委戴錫欽認為行政院長卓榮泰出征機率高。中廣前董事長趙少康今陪爭取港湖議員初選的陳冠安掃市場，對於民進黨北市誰最強？趙直批民進黨「很難看」，怎一個首都派不出人，「你推我我推你？」

趙少康今上午陪國民黨前青年部主任、港湖議員擬參選人陳冠安到南港成德市場拜票，對於2026首都市長之役，趙少康直言，現在的民進黨跟以前很不一樣，以前選舉就算選區很困難，民進黨當選機會不大，他們都還是會奮勇向前，「這次拿5%、下次10%、再下次拿20%，突然有一天就翻盤了」，那時候的民進黨人都很有革命精神。

不過反觀現在的民進黨人，趙少康說，看起來，已經沒有過去的革命精神，「大家都想去當官，好好的官可以幹，幹嘛要去選舉」，尤其選舉這麼辛苦，且當選機率不大，已經完全沒有當年民進黨革命奮鬥、冒險、不計個人成敗的精神。「今天你推我、我推你，很難看」，尤其台北市這麼重要的首善之區，大家應該奮勇向前，爭先恐後，但都沒有。

至於卓榮泰選北市長？趙少康認為，以卓行政院長之姿來選北市長，其實風險冒得也很大，中央降到地方層級若都不獲支持，代表台北市民對賴清德卓榮泰的施政，台北市民也不滿意。

趙也提到，鄭麗君的關稅談判，在美國也被美國大法官打臉，鄭之前吹牛說多偉大、多偉大，看起來也不是這樣。

趙說，北市長之戰，民進黨就算派不出人，還是要盡量派，但不管是誰要戰蔣萬安都很困難，在首都不容易當選。民進黨也要想想不能都只靠南部的票，一個國家總統、行政院長不能只靠南部的票來翻盤，應該要全台灣人都支持，只靠南部的票，代表施政是有問題的。