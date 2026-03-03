快訊

民進黨高雄市林園大寮區市議員民調公布 蔡昌達再度落馬無緣參選

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
洪村銘順利出線。記者徐白櫻／攝影
洪村銘順利出線。記者徐白櫻／攝影

民進黨中央公布昨日高雄市議員初選民調結果，林園大寮區四搶三，張耀中、洪村銘、李雨庭出線。此次再度捲土重來的高市議會前副議長蔡昌達再度落馬，無緣代表民進黨參選2026林園大寮選區高雄市議員，陳其邁子弟兵張耀中則獲得最高支持度。

2026九合一選舉

民進黨黨內初選民調高雄市昨日率先登場，進行第六選區旗津、鼓山、鹽埕區及第十一選區大寮、林園電話民調，其中旗鼓鹽樣本不足，今晚持續進行。

上午10時30分，民進黨中央黨針對昨晚的民調結果進行開封統計，結果顯示，李雨庭13.26％、洪村銘29.97％、張耀中33.13％、蔡昌達23.65％。

民進黨高市黨部表示，本區提名3席，李雨庭有婦女保障。初選民調過關的是張耀中、洪村銘、李雨庭。詳細等中央黨部公告為主。

蔡昌達曾任高雄市副議長，4年前初選落敗，這次同樣無緣獲得提名。此次張耀中民調成績最高，他曾任市長陳其邁隨行秘書，被視為陳其邁子弟兵。

林園大寮選區市議員初選民調結果出爐，曾任高雄市副議長的蔡昌達再度於初選中落敗，無緣披綠袍參選議員。圖／取自蔡昌達臉書
林園大寮選區市議員初選民調結果出爐，曾任高雄市副議長的蔡昌達再度於初選中落敗，無緣披綠袍參選議員。圖／取自蔡昌達臉書

張耀中是邁盟第一個順利通過初選的陳其邁子弟兵。記者徐白櫻／攝影
張耀中是邁盟第一個順利通過初選的陳其邁子弟兵。記者徐白櫻／攝影

林園大寮選區市議員初選民調結果出爐，李雨庭雖然民調數字最低，但她有婦女保障名額，所以她預計可獲得提名。圖／民進黨南方問政聯盟提供
林園大寮選區市議員初選民調結果出爐，李雨庭雖然民調數字最低，但她有婦女保障名額，所以她預計可獲得提名。圖／民進黨南方問政聯盟提供

民調 高雄市 李雨庭

王定宇捲桃色風波…才剛邀站台恐衝擊選情？民進黨新人反應曝光

民進黨北市議員黨內初選3月9日至15日電話民調，湧言會在大安文山區提名新人劉品妡。劉日前舉辦造勢活動，也邀請今遭爆捲入桃色風波的綠委王定宇，是否衝擊選情？她回應，大咖站台是擴大宣傳，最重要還是她在地方耕耘和努力，大家有沒有看到。

綠宜蘭縣長參選人林國漳遭批評滿嘴酸言 林回應：希望是君子之爭

宜蘭縣長選舉之戰，國民黨最近透過民調決定由吳宗憲立委參選，林國漳受訪時立批評吳宗憲帶頭違憲強推法案，回顧去年12月柯文哲到宜蘭陪陳琬惠上香祈福，林國漳也要柯「好好處理司法」。退休校長鄭文嵐在社群批評林國漳滿嘴酸言，與其標榜的「正派、溫暖」愈行愈遠，反倒更像「尖刻的律師」。

綠誰戰蔣萬安？趙少康批很難看…當年民進黨人這精神呢？

2026民進黨派誰戰北市長蔣萬安人選未定，除行政院副院長鄭麗君、立委王世堅，國民黨北市黨部主委戴錫欽認為行政院長卓榮泰出征機率高。中廣前董事長趙少康今陪爭取港湖議員初選的陳冠安掃市場，對於民進黨北市誰最強？趙直批民進黨「很難看」，怎一個首都派不出人，「你推我我推你？」

民進黨高雄市林園大寮區市議員民調公布 蔡昌達再度落馬無緣參選

民進黨中央公布昨日高雄市議員初選民調結果，林園大寮區四搶三，張耀中、洪村銘、李雨庭出線。此次再度捲土重來的高市議會前副議長蔡昌達再度落馬，無緣代表民進黨參選2026林園大寮選區高雄市議員，陳其邁子弟兵張耀中則獲得最高支持度。

藍營金門縣長初選一人登記 陳玉珍獨唱「一個人的武林」

中國國民黨金門縣黨部在上月24日公告115年金門縣縣長選舉黨內提名登記作業，受理時間自25日至27日，連續3天的上午10時至下午4時開放登記；登記截止，僅有現任立法委員陳玉珍完成領表與登記程序，前縣長楊鎮浯並未領表登記，地方人士打趣形容，她是「一個人的武林」。據了解，國民黨中央常務委員會明日可望正式通過提名。

遭質疑有雙重黨籍 徐欣瑩辦公室駁斥「對側翼粉專提告」

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩遭爆料疑有「中華梅花黨」黨籍，若屬實恐無法爭取代表國民黨參選新竹縣長。徐欣瑩辦公室今天斥，相關內容純屬子虛烏有、惡意捏造，完全沒有任何事實基礎，顯然是有心人士操作抹黑、混淆視聽之政治攻擊，將對側翼粉專提告。

