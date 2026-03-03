民進黨高雄市林園大寮區市議員民調公布 蔡昌達再度落馬無緣參選

民進黨中央公布昨日高雄市議員初選民調結果，林園大寮區四搶三，張耀中、洪村銘、李雨庭出線。此次再度捲土重來的高市議會前副議長蔡昌達再度落馬，無緣代表民進黨參選2026林園大寮選區高雄市議員，陳其邁子弟兵張耀中則獲得最高支持度。

民進黨黨內初選民調高雄市昨日率先登場，進行第六選區旗津、鼓山、鹽埕區及第十一選區大寮、林園電話民調，其中旗鼓鹽樣本不足，今晚持續進行。

上午10時30分，民進黨中央黨針對昨晚的民調結果進行開封統計，結果顯示，李雨庭13.26％、洪村銘29.97％、張耀中33.13％、蔡昌達23.65％。

民進黨高市黨部表示，本區提名3席，李雨庭有婦女保障。初選民調過關的是張耀中、洪村銘、李雨庭。詳細等中央黨部公告為主。

蔡昌達曾任高雄市副議長，4年前初選落敗，這次同樣無緣獲得提名。此次張耀中民調成績最高，他曾任市長陳其邁隨行秘書，被視為陳其邁子弟兵。

林園大寮選區市議員初選民調結果出爐，曾任高雄市副議長的蔡昌達再度於初選中落敗，無緣披綠袍參選議員。圖／取自蔡昌達臉書

張耀中是邁盟第一個順利通過初選的陳其邁子弟兵。記者徐白櫻／攝影