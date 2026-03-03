金門縣長藍營初選僅陳玉珍登記 4日中常會提名

國民黨金門縣長初選僅國民黨立委陳玉珍1人登記，國民黨金門縣黨部今天表示，預計明天中常會將通過正式提名陳玉珍代表國民黨參選金門縣長。

根據中國國民黨金門縣黨部今天發布文字稿，金門縣黨部於2月24日發布民國115年金門縣長選舉候選人黨內提名登記公告，受理登記時間自2月25日至27日。經統計，此次登記作業期間僅有現任立委陳玉珍完成領表及登記程序。

文字稿中，陳玉珍表示，多年來遍走基層，深知鄉親需求與期待，面對鄉親託付必須勇於承擔責任。她說，將秉持金門深厚文化傳統與堅毅精神，帶領金門突破當前經濟發展停滯現況，開創嶄新未來。

陳玉珍指出，未來8年金門關鍵字將是「長照醫療」與「智慧城市」。她將強化長期照護與醫療量能，把長輩照顧好，讓年輕世代能安心出外打拚、無後顧之憂；同時推動智慧觀光、智慧醫療、智慧教育與智慧交通建設，全面提升島嶼治理效率與競爭力，讓金門邁向國際化智慧島嶼。

陳玉珍也表示，「兩岸和平，金門先行」，金門地理位置位居中國大陸與台灣之間重要節點，更應肩負兩岸和平示範角色，促進人民更多交流與互動，在理解差異中尋求合作契機，為兩岸融合與區域穩定創造正向力量。

陳玉珍指出，當前金門需要一名了解民瘼、勇於突破的領導者，帶領地方走向繁榮與希望，她有信心在鄉親支持下，為金門開創更具競爭力與前瞻性的發展願景。

國民黨金門縣黨部表示，依國民黨中央訂頒直轄市長暨縣市長選舉提名作業要點規定，凡完成領表登記的選舉區，後續將召開資格審查會議，並由縣委員會參酌地方選舉實際情況，循提名審核程序研擬建議輔選方式，函送中央組發會，提請中央提名審核委員會審議，並報請中央常務委員會核定，以完成提名作業。