金門縣長藍營初選僅陳玉珍登記 4日中常會提名

中央社／ 金門3日電

國民黨金門縣長初選僅國民黨立委陳玉珍1人登記，國民黨金門縣黨部今天表示，預計明天中常會將通過正式提名陳玉珍代表國民黨參選金門縣長。

2026九合一選舉

根據中國國民黨金門縣黨部今天發布文字稿，金門縣黨部於2月24日發布民國115年金門縣長選舉候選人黨內提名登記公告，受理登記時間自2月25日至27日。經統計，此次登記作業期間僅有現任立委陳玉珍完成領表及登記程序。

文字稿中，陳玉珍表示，多年來遍走基層，深知鄉親需求與期待，面對鄉親託付必須勇於承擔責任。她說，將秉持金門深厚文化傳統與堅毅精神，帶領金門突破當前經濟發展停滯現況，開創嶄新未來。

陳玉珍指出，未來8年金門關鍵字將是「長照醫療」與「智慧城市」。她將強化長期照護與醫療量能，把長輩照顧好，讓年輕世代能安心出外打拚、無後顧之憂；同時推動智慧觀光、智慧醫療、智慧教育與智慧交通建設，全面提升島嶼治理效率與競爭力，讓金門邁向國際化智慧島嶼。

陳玉珍也表示，「兩岸和平，金門先行」，金門地理位置位居中國大陸與台灣之間重要節點，更應肩負兩岸和平示範角色，促進人民更多交流與互動，在理解差異中尋求合作契機，為兩岸融合與區域穩定創造正向力量。

陳玉珍指出，當前金門需要一名了解民瘼、勇於突破的領導者，帶領地方走向繁榮與希望，她有信心在鄉親支持下，為金門開創更具競爭力與前瞻性的發展願景。

國民黨金門縣黨部表示，依國民黨中央訂頒直轄市長暨縣市長選舉提名作業要點規定，凡完成領表登記的選舉區，後續將召開資格審查會議，並由縣委員會參酌地方選舉實際情況，循提名審核程序研擬建議輔選方式，函送中央組發會，提請中央提名審核委員會審議，並報請中央常務委員會核定，以完成提名作業。

長期照護 智慧城市 經濟發展

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

藍營宜蘭縣長初選吳宗憲出線 下一步爭取藍白合

2026選舉戰鼓響 拚雙北議員過半 藍公布時程

相關新聞

王定宇捲桃色風波…才剛邀站台恐衝擊選情？民進黨新人反應曝光

民進黨北市議員黨內初選3月9日至15日電話民調，湧言會在大安文山區提名新人劉品妡。劉日前舉辦造勢活動，也邀請今遭爆捲入桃色風波的綠委王定宇，是否衝擊選情？她回應，大咖站台是擴大宣傳，最重要還是她在地方耕耘和努力，大家有沒有看到。

綠宜蘭縣長參選人林國漳遭批評滿嘴酸言 林回應：希望是君子之爭

宜蘭縣長選舉之戰，國民黨最近透過民調決定由吳宗憲立委參選，林國漳受訪時立批評吳宗憲帶頭違憲強推法案，回顧去年12月柯文哲到宜蘭陪陳琬惠上香祈福，林國漳也要柯「好好處理司法」。退休校長鄭文嵐在社群批評林國漳滿嘴酸言，與其標榜的「正派、溫暖」愈行愈遠，反倒更像「尖刻的律師」。

綠誰戰蔣萬安？趙少康批很難看…當年民進黨人這精神呢？

2026民進黨派誰戰北市長蔣萬安人選未定，除行政院副院長鄭麗君、立委王世堅，國民黨北市黨部主委戴錫欽認為行政院長卓榮泰出征機率高。中廣前董事長趙少康今陪爭取港湖議員初選的陳冠安掃市場，對於民進黨北市誰最強？趙直批民進黨「很難看」，怎一個首都派不出人，「你推我我推你？」

民進黨高雄市林園大寮區市議員民調公布 蔡昌達再度落馬無緣參選

民進黨中央公布昨日高雄市議員初選民調結果，林園大寮區四搶三，張耀中、洪村銘、李雨庭出線。此次再度捲土重來的高市議會前副議長蔡昌達再度落馬，無緣代表民進黨參選2026林園大寮選區高雄市議員，陳其邁子弟兵張耀中則獲得最高支持度。

藍營金門縣長初選一人登記 陳玉珍獨唱「一個人的武林」

中國國民黨金門縣黨部在上月24日公告115年金門縣縣長選舉黨內提名登記作業，受理時間自25日至27日，連續3天的上午10時至下午4時開放登記；登記截止，僅有現任立法委員陳玉珍完成領表與登記程序，前縣長楊鎮浯並未領表登記，地方人士打趣形容，她是「一個人的武林」。據了解，國民黨中央常務委員會明日可望正式通過提名。

遭質疑有雙重黨籍 徐欣瑩辦公室駁斥「對側翼粉專提告」

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩遭爆料疑有「中華梅花黨」黨籍，若屬實恐無法爭取代表國民黨參選新竹縣長。徐欣瑩辦公室今天斥，相關內容純屬子虛烏有、惡意捏造，完全沒有任何事實基礎，顯然是有心人士操作抹黑、混淆視聽之政治攻擊，將對側翼粉專提告。

