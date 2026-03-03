快訊

王定宇捲桃色風波…才剛邀站台恐衝擊選情？民進黨新人反應曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
湧言會在北市大安文山區提名新人劉品妡（左），力拚議員初選出線，士北議員林延鳳（右）今力挺陪掃街。記者林佳彣／攝影
湧言會在北市大安文山區提名新人劉品妡（左），力拚議員初選出線，士北議員林延鳳（右）今力挺陪掃街。記者林佳彣／攝影

民進黨北市議員黨內初選3月9日至15日電話民調，湧言會在大安文山區提名新人劉品妡。劉日前舉辦造勢活動，也邀請今遭爆捲入桃色風波的綠委王定宇，是否衝擊選情？她回應，大咖站台是擴大宣傳，最重要還是她在地方耕耘和努力，大家有沒有看到。

2026九合一選舉

劉品妡上午前進通化市場，士北議員林延鳳陪同掃街，林延鳳大讚劉是此次大安文山區參選新人中唯一女將，也有議員、立委的幕僚經歷。不少民眾看到劉品妡也熱情回應，還有人大讚她勤跑基層，自己已在通化市場見過她好幾次。

前天劉品妡也舉辦黨內初選前唯一造勢活動，邀請民進黨立委林楚茵、王定宇，以及北市議員林延鳳、顏若芳和基隆市議員鄭文婷、桃園市議員黃瓊慧到場站台，氣氛相當熱絡。

黨內前輩力挺，選情是否加溫？劉品妡說，那天造勢是跟大家證明她為大安文山站出來的勇氣跟決心。劉昨天站路口時，民眾跟她說當天經過公園非常熱鬧，也透露已經關注劉一陣子，劉直呼這是選民對他的肯定和加油。

劉品妡提到，民眾近來發現下周就是初選民調，她昨天去鄰里活動、今早站路口時，大家都非常熱絡幫她加油打氣，也喊話「民調一起守住。」她認為，選情氣氛確實比較熱絡，選民也知道民進黨下周初選要好好備戰。

選前衝刺周還會有大咖來站台？劉品妡表示，將視委員、議員們的時間，她每天會持續站路口、掃市場，也會安排車掃。

不過，前天到場站台的王定宇今遭爆疑似婚外情，是否衝擊選情？劉品妡說，議員選舉是地方選舉，最重要還是地方選民有沒有看到她、有沒有看到她用心付出，以及自己跟鄰里之間活動、做服務部分，大咖站台是擴大宣傳，最重要還是她在地方耕耘和努力，大家有沒有看到。

林延鳳坦言，她不是那麼清楚，王定宇上午會自己對外公開說明，她相信王會把整個狀況說明得非常清楚，讓社會大眾知道。

民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡（左）今上午到通化市場掃街，士北議員林延鳳（中）陪同。記者林佳彣／攝影
民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡（左）今上午到通化市場掃街，士北議員林延鳳（中）陪同。記者林佳彣／攝影

民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡（中）今上午到通化市場掃街，士北議員林延鳳（右）陪同。記者林佳彣／攝影
民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡（中）今上午到通化市場掃街，士北議員林延鳳（右）陪同。記者林佳彣／攝影

民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡（右）力拚黨內初選出線，今上午到通化市場掃街。記者林佳彣／攝影
民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡（右）力拚黨內初選出線，今上午到通化市場掃街。記者林佳彣／攝影

相關新聞

王定宇捲桃色風波…才剛邀站台恐衝擊選情？民進黨新人反應曝光

綠宜蘭縣長參選人林國漳遭批評滿嘴酸言 林回應：希望是君子之爭

宜蘭縣長選舉之戰，國民黨最近透過民調決定由吳宗憲立委參選，林國漳受訪時立批評吳宗憲帶頭違憲強推法案，回顧去年12月柯文哲到宜蘭陪陳琬惠上香祈福，林國漳也要柯「好好處理司法」。退休校長鄭文嵐在社群批評林國漳滿嘴酸言，與其標榜的「正派、溫暖」愈行愈遠，反倒更像「尖刻的律師」。

國民黨新竹市黨部新春團拜 鄭麗文：現任優先挺高虹安連任

國民黨新竹市黨部今舉行新春團拜，黨主席鄭麗文也到場參加，致詞時她說，國民黨必須結合所有在野與正派的力量，愛台灣、護民主的力量贏得2026年底的大選，因此，將採「現任優先」，包括新竹市也是藍白合作、在野聯盟的成功示範縣市，將繼續支持新竹市長高虹安連任。

民進黨力拱鄭麗君選台北市長 吳思瑤：這是多數台灣民意期待

民進黨持續「扶君計畫」力拱副閣揆鄭麗君出戰年底台北市長。民進黨立委吳思瑤今天表示，這不只是黨內期待，也是多數台灣民意的共同期待。

綠高市議員初選一級戰區鎮港區今晚民調 旗鼓鹽昨未完成今天繼續

民進黨高雄市議員黨內初選民調今天進入第二天，今天上午在中央黨部進行抽籤，高市黨部表示，今晚將進行前鎮小港區電話民調，僅抽出一個選區；昨晚旗津鼓山鹽埕選區因完成樣本數不足，所以今天晚上將繼續進行。

下屆彰化縣長選舉 國民黨副主席蕭旭岑否認黨勸退謝衣鳯

下屆彰化縣長參選人藍營似乎難產，近日傳出國民黨高層勸退立法委員謝衣鳯。國民黨副主席蕭旭岑今接受電台「千秋萬事」訪問談到此事，否認國民黨勸退謝衣鳯，強調國民黨會有好的方法讓每一位有意參選的人公平競爭。

