王定宇捲桃色風波…才剛邀站台恐衝擊選情？民進黨新人反應曝光

民進黨北市議員黨內初選3月9日至15日電話民調，湧言會在大安文山區提名新人劉品妡。劉日前舉辦造勢活動，也邀請今遭爆捲入桃色風波的綠委王定宇，是否衝擊選情？她回應，大咖站台是擴大宣傳，最重要還是她在地方耕耘和努力，大家有沒有看到。

劉品妡上午前進通化市場，士北議員林延鳳陪同掃街，林延鳳大讚劉是此次大安文山區參選新人中唯一女將，也有議員、立委的幕僚經歷。不少民眾看到劉品妡也熱情回應，還有人大讚她勤跑基層，自己已在通化市場見過她好幾次。

前天劉品妡也舉辦黨內初選前唯一造勢活動，邀請民進黨立委林楚茵、王定宇，以及北市議員林延鳳、顏若芳和基隆市議員鄭文婷、桃園市議員黃瓊慧到場站台，氣氛相當熱絡。

黨內前輩力挺，選情是否加溫？劉品妡說，那天造勢是跟大家證明她為大安文山站出來的勇氣跟決心。劉昨天站路口時，民眾跟她說當天經過公園非常熱鬧，也透露已經關注劉一陣子，劉直呼這是選民對他的肯定和加油。

劉品妡提到，民眾近來發現下周就是初選民調，她昨天去鄰里活動、今早站路口時，大家都非常熱絡幫她加油打氣，也喊話「民調一起守住。」她認為，選情氣氛確實比較熱絡，選民也知道民進黨下周初選要好好備戰。

選前衝刺周還會有大咖來站台？劉品妡表示，將視委員、議員們的時間，她每天會持續站路口、掃市場，也會安排車掃。

不過，前天到場站台的王定宇今遭爆疑似婚外情，是否衝擊選情？劉品妡說，議員選舉是地方選舉，最重要還是地方選民有沒有看到她、有沒有看到她用心付出，以及自己跟鄰里之間活動、做服務部分，大咖站台是擴大宣傳，最重要還是她在地方耕耘和努力，大家有沒有看到。

林延鳳坦言，她不是那麼清楚，王定宇上午會自己對外公開說明，她相信王會把整個狀況說明得非常清楚，讓社會大眾知道。

民進黨北市大安文山區議員擬參選人劉品妡（左）今上午到通化市場掃街，士北議員林延鳳（中）陪同。記者林佳彣／攝影

