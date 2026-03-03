國民黨新竹市黨部新春團拜 鄭麗文：現任優先挺高虹安連任

國民黨新竹市黨部今舉行新春團拜，黨主席鄭麗文也到場參加，致詞時她說，國民黨必須結合所有在野與正派的力量，愛台灣、護民主的力量贏得2026年底的大選，因此，將採「現任優先」，包括新竹市也是藍白合作、在野聯盟的成功示範縣市，將繼續支持新竹市長高虹安連任。

針對地方上的協調與整合，鄭麗文也感謝在立院奮戰、在竹市深耕的立委鄭正鈐，肯定鄭在關鍵時刻願意成就藍白合作的大局，無條件、無保留的支持高虹安。另感謝新竹市藍軍的大家長、新竹市議會議長許修睿展現出宏大的格局，促成和支持在野藍白的合作。

鄭麗文指出，可以看到竹市欣欣向榮、士氣高昂，這裡團結且目標一致、大局為重，所以在竹市不分資深、年輕和男女老少，大家都有深刻的覺悟體認，為了竹市的未來也是為了台灣的未來，繼續贏得2026年底的大選，竹市要高票開出最漂亮的成績單，不只市場要高票連任，議會也要全壘打，順利連任讓議長繼續領導議會。

「新竹市不要只顧新竹市，竹竹苗一條心，」鄭麗文說，新竹縣市、苗栗縣發揮關鍵的作用，現在新竹縣在初選，苗栗縣現任鍾東錦縣長成績卓著、領導有方，未來也要竹竹苗連線，甚至全台灣的親朋好友共同拉票，務必在年底不但穩住藍營執政的縣市，而且還要對外擴展、像難突破。

鄭麗文說，福地福人居，新竹市輻射從新竹市照亮的不是只有全台灣而已，而且是全世界，所以也希望新竹的這份能量，也能夠讓我們國民黨以照亮全台灣，讓我們能夠締造兩岸和平，也是一樣造福全世界。

國民黨新竹市黨部今舉行新春團拜，黨主席鄭麗文也到場參加。記者王駿杰／攝影