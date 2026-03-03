綠宜蘭縣長參選人林國漳遭批評滿嘴酸言 林回應：希望是君子之爭

宜蘭縣長選舉之戰，國民黨最近透過民調決定由吳宗憲立委參選，林國漳受訪時立批評吳宗憲帶頭違憲強推法案，回顧去年12月柯文哲到宜蘭陪陳琬惠上香祈福，林國漳也要柯「好好處理司法」。退休校長鄭文嵐在社群批評林國漳滿嘴酸言，與其標榜的「正派、溫暖」愈行愈遠，反倒更像「尖刻的律師」。

對此，林國漳回應，希望這場選舉是君子之爭，他以正面的態度參加這次選舉，並強調自己是土生土長的宜蘭人，宜蘭出生長大，30多年來以法律專業來守護宜蘭鄉親，希望繼續用法律專業來守護，如果他的競爭對手是吳宗憲立委，我也希望以正確的法治，跟符合憲法的精神來守護鄉親。

鄭文嵐常觀察地方政事撰寫評論各社群分享，他評論日前出爐的國民黨縣長民調初選，兩人維持「君子之爭」，吳宗憲立委後來居上，贏了張勝德議長。鄭文嵐說，張勝德沒有質疑反彈，還呼籲「一起送吳宗憲進縣政府」，甚至在個人所屬的社群留言拜託朋友支持吳，其風度讓人刮目相看。

鄭文嵐說，原本是國民黨家務事，但因沒有上演「分裂」戲碼，除了黨務幹部及地方民代扣帽子外，連那個標榜「正派、溫暖」的綠營縣長提名人林國漳竟也尖酸刻薄，給吳扣上「背棄憲法精神」罪名。

鄭文嵐指出，林國漳以「法律人」角度，指吳為了「配合政黨利益強推修法」（應是指修正「憲法訴訟法」），結果這個法卻被「5個大法官」逕行裁定為「違憲」，但對於目前尚未補足員額的憲法法庭，在8人有3人拒絕參與決議情況下，剩下這5人未達三分之二門檻，卻強行做出違憲判例，這決議還能算數嗎？沒有「程序正義」何來「實質正義」？

鄭文嵐反問林國漳，行政院對修正《財政收支劃分法》以窒礙難行為由提出覆議，結果在立法院已被否決，但行政院除了扭曲抹黑在野黨，根本不執行，卓榮泰一幅好官自我為之，當總統不公布法律，行政院長不副署，幾個綠色大法官自訂規則，在在都棄憲政體制於不顧。請教林大律師，就你法律素養來看，這算不算「違反憲法精神」？

鄭文嵐說，當林律師要扣人帽子時，有沒有想過自己「嚴重雙標」？想想上次柯文哲來宜蘭，林國漳不也提醒柯文哲要「好好處理司法問題」，看著一位單純的律師因為代表綠營參選，所言所行與其自詡「正派、溫暖」愈行愈遠。

鄭文嵐說，對於國民黨的自家事，只要說些祝福、尊重的話即可，又何必以為「逮到機會」出言抨擊？反觀，去年林國漳接受賴清德徵召參選時，當天吳宗憲給予祝福並稱讚其專業，前後對照，格局與情商高下立判。