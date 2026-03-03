快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

綠宜蘭縣長參選人林國漳遭批評滿嘴酸言 林回應：希望是君子之爭

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
立委吳宗憲（左二）民調出線代表參選宜蘭縣長，遭民進黨參選人林國漳（左一）律師等人酸言批評。宜蘭退休校長鄭文嵐撰寫評論，指出林國漳去年也曾嘲諷柯文哲，其言行與其標榜的「正派、溫暖」愈行愈遠，反倒更像「尖刻的律師」。本報資料照片
立委吳宗憲（左二）民調出線代表參選宜蘭縣長，遭民進黨參選人林國漳（左一）律師等人酸言批評。宜蘭退休校長鄭文嵐撰寫評論，指出林國漳去年也曾嘲諷柯文哲，其言行與其標榜的「正派、溫暖」愈行愈遠，反倒更像「尖刻的律師」。本報資料照片

宜蘭縣長選舉之戰，國民黨最近透過民調決定由吳宗憲立委參選，林國漳受訪時立批評吳宗憲帶頭違憲強推法案，回顧去年12月柯文哲到宜蘭陪陳琬惠上香祈福，林國漳也要柯「好好處理司法」。退休校長鄭文嵐在社群批評林國漳滿嘴酸言，與其標榜的「正派、溫暖」愈行愈遠，反倒更像「尖刻的律師」。

2026九合一選舉

對此，林國漳回應，希望這場選舉是君子之爭，他以正面的態度參加這次選舉，並強調自己是土生土長的宜蘭人，宜蘭出生長大，30多年來以法律專業來守護宜蘭鄉親，希望繼續用法律專業來守護，如果他的競爭對手是吳宗憲立委，我也希望以正確的法治，跟符合憲法的精神來守護鄉親。

鄭文嵐常觀察地方政事撰寫評論各社群分享，他評論日前出爐的國民黨縣長民調初選，兩人維持「君子之爭」，吳宗憲立委後來居上，贏了張勝德議長。鄭文嵐說，張勝德沒有質疑反彈，還呼籲「一起送吳宗憲進縣政府」，甚至在個人所屬的社群留言拜託朋友支持吳，其風度讓人刮目相看。

鄭文嵐說，原本是國民黨家務事，但因沒有上演「分裂」戲碼，除了黨務幹部及地方民代扣帽子外，連那個標榜「正派、溫暖」的綠營縣長提名人林國漳竟也尖酸刻薄，給吳扣上「背棄憲法精神」罪名。

鄭文嵐指出，林國漳以「法律人」角度，指吳為了「配合政黨利益強推修法」（應是指修正「憲法訴訟法」），結果這個法卻被「5個大法官」逕行裁定為「違憲」，但對於目前尚未補足員額的憲法法庭，在8人有3人拒絕參與決議情況下，剩下這5人未達三分之二門檻，卻強行做出違憲判例，這決議還能算數嗎？沒有「程序正義」何來「實質正義」？

鄭文嵐反問林國漳，行政院對修正《財政收支劃分法》以窒礙難行為由提出覆議，結果在立法院已被否決，但行政院除了扭曲抹黑在野黨，根本不執行，卓榮泰一幅好官自我為之，當總統不公布法律，行政院長不副署，幾個綠色大法官自訂規則，在在都棄憲政體制於不顧。請教林大律師，就你法律素養來看，這算不算「違反憲法精神」？

鄭文嵐說，當林律師要扣人帽子時，有沒有想過自己「嚴重雙標」？想想上次柯文哲來宜蘭，林國漳不也提醒柯文哲要「好好處理司法問題」，看著一位單純的律師因為代表綠營參選，所言所行與其自詡「正派、溫暖」愈行愈遠。

鄭文嵐說，對於國民黨的自家事，只要說些祝福、尊重的話即可，又何必以為「逮到機會」出言抨擊？反觀，去年林國漳接受賴清德徵召參選時，當天吳宗憲給予祝福並稱讚其專業，前後對照，格局與情商高下立判。

吳宗憲 柯文哲 陳琬惠 憲法訴訟法 林國漳 張勝德

延伸閱讀

下屆彰化縣長選舉 國民黨副主席蕭旭岑否認黨勸退謝衣鳯

鄭麗文：團結+藍白合 宜蘭沒輸的理由

聯合報社論／期待更多劉和然，不如期待另一個吳伯雄

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

相關新聞

王定宇捲桃色風波…才剛邀站台恐衝擊選情？民進黨新人反應曝光

民進黨北市議員黨內初選3月9日至15日電話民調，湧言會在大安文山區提名新人劉品妡。劉日前舉辦造勢活動，也邀請今遭爆捲入桃色風波的綠委王定宇，是否衝擊選情？她回應，大咖站台是擴大宣傳，最重要還是她在地方耕耘和努力，大家有沒有看到。

綠宜蘭縣長參選人林國漳遭批評滿嘴酸言 林回應：希望是君子之爭

宜蘭縣長選舉之戰，國民黨最近透過民調決定由吳宗憲立委參選，林國漳受訪時立批評吳宗憲帶頭違憲強推法案，回顧去年12月柯文哲到宜蘭陪陳琬惠上香祈福，林國漳也要柯「好好處理司法」。退休校長鄭文嵐在社群批評林國漳滿嘴酸言，與其標榜的「正派、溫暖」愈行愈遠，反倒更像「尖刻的律師」。

國民黨新竹市黨部新春團拜 鄭麗文：現任優先挺高虹安連任

國民黨新竹市黨部今舉行新春團拜，黨主席鄭麗文也到場參加，致詞時她說，國民黨必須結合所有在野與正派的力量，愛台灣、護民主的力量贏得2026年底的大選，因此，將採「現任優先」，包括新竹市也是藍白合作、在野聯盟的成功示範縣市，將繼續支持新竹市長高虹安連任。

民進黨力拱鄭麗君選台北市長 吳思瑤：這是多數台灣民意期待

民進黨持續「扶君計畫」力拱副閣揆鄭麗君出戰年底台北市長。民進黨立委吳思瑤今天表示，這不只是黨內期待，也是多數台灣民意的共同期待。

綠高市議員初選一級戰區鎮港區今晚民調 旗鼓鹽昨未完成今天繼續

民進黨高雄市議員黨內初選民調今天進入第二天，今天上午在中央黨部進行抽籤，高市黨部表示，今晚將進行前鎮小港區電話民調，僅抽出一個選區；昨晚旗津鼓山鹽埕選區因完成樣本數不足，所以今天晚上將繼續進行。

下屆彰化縣長選舉 國民黨副主席蕭旭岑否認黨勸退謝衣鳯

下屆彰化縣長參選人藍營似乎難產，近日傳出國民黨高層勸退立法委員謝衣鳯。國民黨副主席蕭旭岑今接受電台「千秋萬事」訪問談到此事，否認國民黨勸退謝衣鳯，強調國民黨會有好的方法讓每一位有意參選的人公平競爭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。