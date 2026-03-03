快訊

綠高市議員初選一級戰區鎮港區今晚民調 旗鼓鹽昨未完成今天繼續

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高市黨部公布今晚將進行前鎮小港區市議員初選民調。圖／取自民進黨高市黨部
高市黨部公布今晚將進行前鎮小港區市議員初選民調。圖／取自民進黨高市黨部

民進黨高雄市議員黨內初選民調今天進入第二天，今天上午在中央黨部進行抽籤，高市黨部表示，今晚將進行前鎮小港區電話民調，僅抽出一個選區；昨晚旗津鼓山鹽埕選區因完成樣本數不足，所以今天晚上將繼續進行。

2026九合一選舉

高雄市第10選區（前鎮、小港）現有8席議員，年底改選預估會減少1席。民進黨準備提名3席，共有現任議員鄭光峰、黃彥毓，以及新人林浤澤、黃敬雅、黃雍琇及吳昱峰登記參選，呈現6搶3局面，是此次競爭最激烈的一級戰區。

此外，昨晚進行第6選區旗津、鼓山、鹽埕，以及第11選區大寮、林園電話民調，僅完成林園大寮區，旗鼓鹽選區未能在時間內達到規定樣本數，黨中央決定今晚會持續進行電話民調，所以今天僅抽一個選區進行民調。

昨晚進行的民調結果，民進黨黨中央將於今天上午10時30分開封及分數統計，預計中午前可知道結果。

民進黨 高雄市

相關新聞

王定宇捲桃色風波…才剛邀站台恐衝擊選情？民進黨新人反應曝光

民進黨北市議員黨內初選3月9日至15日電話民調，湧言會在大安文山區提名新人劉品妡。劉日前舉辦造勢活動，也邀請今遭爆捲入桃色風波的綠委王定宇，是否衝擊選情？她回應，大咖站台是擴大宣傳，最重要還是她在地方耕耘和努力，大家有沒有看到。

綠宜蘭縣長參選人林國漳遭批評滿嘴酸言 林回應：希望是君子之爭

宜蘭縣長選舉之戰，國民黨最近透過民調決定由吳宗憲立委參選，林國漳受訪時立批評吳宗憲帶頭違憲強推法案，回顧去年12月柯文哲到宜蘭陪陳琬惠上香祈福，林國漳也要柯「好好處理司法」。退休校長鄭文嵐在社群批評林國漳滿嘴酸言，與其標榜的「正派、溫暖」愈行愈遠，反倒更像「尖刻的律師」。

國民黨新竹市黨部新春團拜 鄭麗文：現任優先挺高虹安連任

國民黨新竹市黨部今舉行新春團拜，黨主席鄭麗文也到場參加，致詞時她說，國民黨必須結合所有在野與正派的力量，愛台灣、護民主的力量贏得2026年底的大選，因此，將採「現任優先」，包括新竹市也是藍白合作、在野聯盟的成功示範縣市，將繼續支持新竹市長高虹安連任。

民進黨力拱鄭麗君選台北市長 吳思瑤：這是多數台灣民意期待

民進黨持續「扶君計畫」力拱副閣揆鄭麗君出戰年底台北市長。民進黨立委吳思瑤今天表示，這不只是黨內期待，也是多數台灣民意的共同期待。

下屆彰化縣長選舉 國民黨副主席蕭旭岑否認黨勸退謝衣鳯

下屆彰化縣長參選人藍營似乎難產，近日傳出國民黨高層勸退立法委員謝衣鳯。國民黨副主席蕭旭岑今接受電台「千秋萬事」訪問談到此事，否認國民黨勸退謝衣鳯，強調國民黨會有好的方法讓每一位有意參選的人公平競爭。

