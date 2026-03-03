快訊

下屆彰化縣長選舉 國民黨副主席蕭旭岑否認黨勸退謝衣鳯

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
立法委員謝衣鳯是國民黨在彰化縣唯一區域立法委員，被民進黨視為下屆縣長選舉勁敵。記者簡慧珍／攝影
下屆彰化縣長參選人藍營似乎難產，近日傳出國民黨高層勸退立法委員謝衣鳯。國民黨副主席蕭旭岑今接受電台「千秋萬事」訪問談到此事，否認國民黨勸退謝衣鳯，強調國民黨會有好的方法讓每一位有意參選的人公平競爭。

「千秋萬事」主持人王淺秋邀請蕭旭岑談時事，提問國民黨中央勸退謝衣鳯一事，蕭旭岑表示，彰化縣地方政治有其背景和困難度，謝家在地方有重要地位，國民黨沒有勸退謝衣鳯，有好的人才要參選，國民黨會有好的方法讓每一位有意參選的人公平競爭。

王淺秋談到謝衣鳯胞弟謝典霖要選下屆縣議長，蕭旭岑說，姊姊要選縣長，弟弟要選縣議長，當然地方討論這件事，這件事需他們自己處理，國民黨沒有退勸謝衣鳯。

下屆彰化縣長選舉，民進黨已定於一尊，從上到下集結力量將拿回彰化縣執政權，國民黨前副縣長洪榮章、縣政府參議柯呈枋勤跑基層，即使外傳謝衣鳯受高層青睞，兩名男將從不放棄。

現今傳言謝衣鳯被勸退，謝衣鳯仍保持緘默，兩名男將未受影響，柯呈枋聲明「未來彰化怎麼走，應該由制度決定，而不是由謠言決定」。洪榮章表示，中央應以大局為重，要徵召誰，他都尊重，國民黨一定要團結，不能再亂了。

國民黨前副縣長洪榮章、縣政府參議柯呈枋表態參選下屆彰化縣長迄今，始終表現君子風度。記者簡慧珍／攝影
相關新聞

綠高市議員初選一級戰區鎮港區今晚民調 旗鼓鹽昨未完成今天繼續

民進黨高雄市議員黨內初選民調今天進入第二天，今天上午在中央黨部進行抽籤，高市黨部表示，今晚將進行前鎮小港區電話民調，僅抽出一個選區；昨晚旗津鼓山鹽埕選區因完成樣本數不足，所以今天晚上將繼續進行。

下屆彰化縣長選舉 國民黨副主席蕭旭岑否認黨勸退謝衣鳯

下屆彰化縣長參選人藍營似乎難產，近日傳出國民黨高層勸退立法委員謝衣鳯。國民黨副主席蕭旭岑今接受電台「千秋萬事」訪問談到此事，否認國民黨勸退謝衣鳯，強調國民黨會有好的方法讓每一位有意參選的人公平競爭。

角逐澎湖縣長 許智富無黨參選

澎湖縣前副縣長許智富昨宣布參選下屆澎湖縣長，許曾被視為國民黨澎湖前縣長賴峰偉接班人，後加入台灣民眾黨參選縣議員失利，如今改以無黨身分參選縣長，強調打破黨派藩籬，做一個真正「全民的縣長」。

鄭麗文：團結+藍白合 宜蘭沒輸的理由

國民黨主席鄭麗文昨到宜蘭出席黨部新春團拜，在縣長初選民調出線的立委吳宗憲陪同。鄭稱讚吳宗憲具正義感、樂於助人、可靠善良，是一位很好推銷的人選，只要團結加上藍白合，「宜蘭沒有輸的理由」，就算再來幾個賴清德分身、再強的「德意志」也沒有用。

與蔣萬安賞燈 盧秀燕喊「對萬安期望甚深」

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安昨在台中合體賞燈，「十指緊扣」展現好交情。盧秀燕預計三月中旬訪美，二人在盧出訪前同台，蔣萬安送「頸枕」祝福盧美國行順利，盧回應「這個很需要」，還語帶雙關喊「我對萬安期望甚深」，「姐弟」互相拉抬，引起政壇關注。

遭質疑有雙重黨籍 徐欣瑩辦公室：荒謬指控完全子虛烏有

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩遭爆料疑有「中華梅花黨」黨籍，若屬實恐無法爭取代表國民黨參選新竹縣長。徐欣瑩辦公室稍早回應，指控完全子虛烏有，如此荒謬的都拿來操作，顯然是沒招了。

