下屆彰化縣長選舉 國民黨副主席蕭旭岑否認黨勸退謝衣鳯

下屆彰化縣長參選人藍營似乎難產，近日傳出國民黨高層勸退立法委員謝衣鳯。國民黨副主席蕭旭岑今接受電台「千秋萬事」訪問談到此事，否認國民黨勸退謝衣鳯，強調國民黨會有好的方法讓每一位有意參選的人公平競爭。

「千秋萬事」主持人王淺秋邀請蕭旭岑談時事，提問國民黨中央勸退謝衣鳯一事，蕭旭岑表示，彰化縣地方政治有其背景和困難度，謝家在地方有重要地位，國民黨沒有勸退謝衣鳯，有好的人才要參選，國民黨會有好的方法讓每一位有意參選的人公平競爭。

王淺秋談到謝衣鳯胞弟謝典霖要選下屆縣議長，蕭旭岑說，姊姊要選縣長，弟弟要選縣議長，當然地方討論這件事，這件事需他們自己處理，國民黨沒有退勸謝衣鳯。

下屆彰化縣長選舉，民進黨已定於一尊，從上到下集結力量將拿回彰化縣執政權，國民黨前副縣長洪榮章、縣政府參議柯呈枋勤跑基層，即使外傳謝衣鳯受高層青睞，兩名男將從不放棄。

現今傳言謝衣鳯被勸退，謝衣鳯仍保持緘默，兩名男將未受影響，柯呈枋聲明「未來彰化怎麼走，應該由制度決定，而不是由謠言決定」。洪榮章表示，中央應以大局為重，要徵召誰，他都尊重，國民黨一定要團結，不能再亂了。