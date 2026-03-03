角逐澎湖縣長 許智富無黨參選

澎湖縣前副縣長許智富昨宣布參選下屆澎湖縣長，許曾被視為國民黨澎湖前縣長賴峰偉接班人，後加入台灣民眾黨參選縣議員失利，如今改以無黨身分參選縣長，強調打破黨派藩籬，做一個真正「全民的縣長」。

澎湖縣下屆縣長選舉，民進黨原徵召現任縣長陳光復拚連任，但陳光復大年初一跌倒，在高雄榮總加護病房救治，目前動過兩次顱內減壓手術，能睜眼、張嘴，後續復元狀況仍待觀察。而國民黨擬徵召湖西鄉長陳振中，另馬公前市長葉竹林、海洋保護志工陳盡川均表態以無黨身分參選，加上澎湖前副縣長許智富，無黨籍選將增至三人。

許智富曾任澎縣府建設處長、民政處長，在前縣長賴峰偉時調升副縣長，原是藍營後起之秀。二○二二年未順利接棒參選縣長，後加入民眾黨參選馬公市選區縣議員，以一二九一票落敗成「落選頭」。

曾任民眾黨澎湖縣黨部主委的許智富昨在參選宣言表示，他不代表任何政黨，只代表全體澎湖縣民，要做一個真正「全民的縣長」，徹底打破黨派藩籬，讓澎湖的發展回歸專業、效率與在地關懷，澎湖需要的是能立即上手、帶大家走出困境的掌舵手。

地方人士指許智富、葉竹林畫歸泛藍陣營，二○二六年國民黨能否在澎湖重返執政，仰賴泛藍整合。