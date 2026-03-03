鄭麗文：團結+藍白合 宜蘭沒輸的理由

國民黨主席鄭麗文昨到宜蘭出席黨部新春團拜，在縣長初選民調出線的立委吳宗憲陪同。鄭稱讚吳宗憲具正義感、樂於助人、可靠善良，是一位很好推銷的人選，只要團結加上藍白合，「宜蘭沒有輸的理由」，就算再來幾個賴清德分身、再強的「德意志」也沒有用。

對於吳宗憲一出線馬上遭網軍攻擊，鄭麗文說「這是好現象」，「民進黨緊張、會怕了」，外界挑撥藍白合，謠言、恐嚇、情勒都不要理，宜蘭不是沒有是非的地方，只要藍白合一定贏，希望在宜蘭創下藍白合典範。鄭麗文還數度拍吳宗憲厚實的肩膀，稱讚他有「正義感、靠得住」。

鄭麗文也提及縣長林姿妙處境，她說，林面對民進黨前所未見的司法暴力，遭受委屈，國民黨更要爭氣、有骨氣，不能被人家看扁與欺負。

國民黨在宜蘭透過電話民調民主機制產生人選，鄭麗文說，不像民進黨由賴清德欽點人選，「人家說宜蘭是民主聖地，難道民進黨上面派一個人來選，選民就要接受、就要吞下去嗎？」