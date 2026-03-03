快訊

川普：對伊朗的真正重擊很快會來 不希望戰爭拖太久

鄭麗文：團結+藍白合 宜蘭沒輸的理由

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

國民黨主席鄭麗文昨到宜蘭出席黨部新春團拜，在縣長初選民調出線的立委吳宗憲陪同。鄭稱讚吳宗憲具正義感、樂於助人、可靠善良，是一位很好推銷的人選，只要團結加上藍白合，「宜蘭沒有輸的理由」，就算再來幾個賴清德分身、再強的「德意志」也沒有用。

對於吳宗憲一出線馬上遭網軍攻擊，鄭麗文說「這是好現象」，「民進黨緊張、會怕了」，外界挑撥藍白合，謠言、恐嚇、情勒都不要理，宜蘭不是沒有是非的地方，只要藍白合一定贏，希望在宜蘭創下藍白合典範。鄭麗文還數度拍吳宗憲厚實的肩膀，稱讚他有「正義感、靠得住」。

鄭麗文也提及縣長林姿妙處境，她說，林面對民進黨前所未見的司法暴力，遭受委屈，國民黨更要爭氣、有骨氣，不能被人家看扁與欺負。

國民黨在宜蘭透過電話民調民主機制產生人選，鄭麗文說，不像民進黨由賴清德欽點人選，「人家說宜蘭是民主聖地，難道民進黨上面派一個人來選，選民就要接受、就要吞下去嗎？」

吳宗憲 國民黨 賴清德 林姿妙 鄭麗文

聯合報社論／期待更多劉和然，不如期待另一個吳伯雄

聯合報黑白集／藍白合深水區

藍營宜蘭縣長初選吳宗憲出線 下一步爭取藍白合

新聞眼／扭轉宜蘭選戰生態 「藍藍合」重中之重

獨／蔣萬安批了…李四川離職日期曝光 前一日將主持社子島都委會

2026新北市長選舉，將代表國民黨參選的北市副市長李四川，日前已向市長蔣萬安遞辭呈，據了解，李四川向市長蔣萬安提出到2月底，蔣萬安批核時間為3月10日，李將會協助蔣萬安重要市政，主持北市府最後一場都委會，審查台北市相當重要的社子島開發案。

蘇巧慧民調翻盤？侯談團結及續航力 蘇強調最認真團隊

新北市八里汙水處理廠由台北市代管長達29年，今舉行交接典禮，正式移交新北市政府管理，象徵權責正式回歸。典禮前聯訪也延燒至新北市長選戰議題，藍綠陣營分別回應初選規畫、藍白合作與最新民調動向。

澎湖藍白合破局？民眾黨縣黨部前主委宣布「無黨籍」參選縣長

下屆澎湖縣長參選人熱鬧滾滾，澎湖縣前副縣長許智富今天宣布以無黨籍投入縣長選舉；許曾被視為國民黨籍前縣長賴峰偉的接班人，後曾加入台灣民眾黨參選縣議員，如今以無黨身分參選，國民黨能否在澎湖重返執政，仍得視後續整合結果。

李四川辭職3月10日才生效 黃國昌：川伯是有始有終的人

台北市副市長李四川辭職角逐2026新北市長選舉，傳出批核時間為3月10日，被問到會不會擔心影響藍白合節奏，民眾黨主席黃國昌表示，李四川副市長是有始有終的人，他百分百尊重川伯，藍白合推動階段都是有方法與步驟，沒有什麼拖延的問題。

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

民進黨南投縣全縣十三個鄉鎮市，僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，其餘十一鄉鎮市長沒黨員登記；另六到八選區及原住民議員也乏人問津。縣黨部表示，將討論傾向禮讓友軍或徵召新人。

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

國民黨台中市長提名之爭進入關鍵階段，預計本月底前以民調決定人選。江啟臣昨在本命區豐原舉辦「山城見面會」造勢，強調自己八年前就為市長選舉準備好了。對手立委楊瓊瓔回應民調結果，「贏了就是市長候選人，輸了就是助選員」。

