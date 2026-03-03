與蔣萬安賞燈 盧秀燕喊「對萬安期望甚深」

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安昨在台中合體賞燈，「十指緊扣」展現好交情。盧秀燕預計三月中旬訪美，二人在盧出訪前同台，蔣萬安送「頸枕」祝福盧美國行順利，盧回應「這個很需要」，還語帶雙關喊「我對萬安期望甚深」，「姐弟」互相拉抬，引起政壇關注。

爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，昨也一左一右緊跟盧、蔣二人逛燈會。蔣萬安特別祝福三月二日出生的江啟臣「生日快樂」、一切順心。

兩年前龍年燈會時，蔣萬安也曾到台中與盧合體賞燈。盧秀燕昨提早抵達，江啟臣、楊瓊瓔也到場，蔣萬安因塞車遲到。

蔣抵達後，盧、蔣二人都穿白色上衣，吸引大批群眾爭睹；盧拿出今年燈會ＩＰ北歐精靈姆明的玩偶，掛在蔣萬安脖子上，連續拿三個姆明小提燈給蔣萬安，更作勢要拿第四個。

蔣回贈台北燈節的國際ＩＰ柯博文小提燈，並送頸枕給盧，「祝福秀燕姐美國行圓滿成功」，盧回應「這個旅遊很需要」，「帶著蔣市長的祝福訪美」。盧、蔣欣賞完主燈秀後，二人「十指緊扣」走逛燈區，眾人爭相合影。

蔣萬安說，台北和台中緊密合作，前年龍年彼此互訪燈節，互相拉抬和宣傳；去年他到台中參加捷運藍線動工典禮，感受到台北和台中深厚情誼。他感謝秀燕姐送三個小提燈，笑稱他的三個孩子都不會吵，「看到盧市長在找第四只，害我嚇一跳」，「還好秀燕姐給我一個喘息的時間」。

盧秀燕說，她和蔣萬安「姐弟連心」，「看到我在找第四只姆明，就了解我的心意」，「那就回去跟弟妹好好商量，祝早生貴子、馬到成功」。

盧秀燕強調，前年蔣市長來台中，她也回訪台北，今年蔣再來訪，但她接著要出訪，來不及回訪，「我欠台北市一攤」，總而言之「雙關語，我對萬安期望甚深」。蔣萬安回說「還好沒說那一攤是滿月酒」，現場哈哈大笑。