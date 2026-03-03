與蔣萬安賞燈 盧秀燕喊「對萬安期望甚深」

快訊

聯合報／ 記者余采瀅游振昇／台中報導
台北市長蔣萬安（左二）昨晚與台中市長盧秀燕（右二）賞花燈，爭取代表國民黨參選台中市長的立院副院長江啟臣（左）、立委楊瓊瓔（右）全程緊跟。記者余采瀅／攝影
台北市長蔣萬安（左二）昨晚與台中市長盧秀燕（右二）賞花燈，爭取代表國民黨參選台中市長的立院副院長江啟臣（左）、立委楊瓊瓔（右）全程緊跟。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕台北市長蔣萬安昨在台中合體賞燈，「十指緊扣」展現好交情。盧秀燕預計三月中旬訪美，二人在盧出訪前同台，蔣萬安送「頸枕」祝福盧美國行順利，盧回應「這個很需要」，還語帶雙關喊「我對萬安期望甚深」，「姐弟」互相拉抬，引起政壇關注。

2026九合一選舉

爭取國民黨台中市長提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，昨也一左一右緊跟盧、蔣二人逛燈會。蔣萬安特別祝福三月二日出生的江啟臣「生日快樂」、一切順心。

兩年前龍年燈會時，蔣萬安也曾到台中與盧合體賞燈。盧秀燕昨提早抵達，江啟臣、楊瓊瓔也到場，蔣萬安因塞車遲到。

蔣抵達後，盧、蔣二人都穿白色上衣，吸引大批群眾爭睹；盧拿出今年燈會ＩＰ北歐精靈姆明的玩偶，掛在蔣萬安脖子上，連續拿三個姆明小提燈給蔣萬安，更作勢要拿第四個。

蔣回贈台北燈節的國際ＩＰ柯博文小提燈，並送頸枕給盧，「祝福秀燕姐美國行圓滿成功」，盧回應「這個旅遊很需要」，「帶著蔣市長的祝福訪美」。盧、蔣欣賞完主燈秀後，二人「十指緊扣」走逛燈區，眾人爭相合影。

蔣萬安說，台北和台中緊密合作，前年龍年彼此互訪燈節，互相拉抬和宣傳；去年他到台中參加捷運藍線動工典禮，感受到台北和台中深厚情誼。他感謝秀燕姐送三個小提燈，笑稱他的三個孩子都不會吵，「看到盧市長在找第四只，害我嚇一跳」，「還好秀燕姐給我一個喘息的時間」。

盧秀燕說，她和蔣萬安「姐弟連心」，「看到我在找第四只姆明，就了解我的心意」，「那就回去跟弟妹好好商量，祝早生貴子、馬到成功」。

盧秀燕強調，前年蔣市長來台中，她也回訪台北，今年蔣再來訪，但她接著要出訪，來不及回訪，「我欠台北市一攤」，總而言之「雙關語，我對萬安期望甚深」。蔣萬安回說「還好沒說那一攤是滿月酒」，現場哈哈大笑。

獨／蔣萬安批了…李四川離職日期曝光 前一日將主持社子島都委會

2026新北市長選舉，將代表國民黨參選的北市副市長李四川，日前已向市長蔣萬安遞辭呈，據了解，李四川向市長蔣萬安提出到2月底，蔣萬安批核時間為3月10日，李將會協助蔣萬安重要市政，主持北市府最後一場都委會，審查台北市相當重要的社子島開發案。

蘇巧慧民調翻盤？侯談團結及續航力 蘇強調最認真團隊

新北市八里汙水處理廠由台北市代管長達29年，今舉行交接典禮，正式移交新北市政府管理，象徵權責正式回歸。典禮前聯訪也延燒至新北市長選戰議題，藍綠陣營分別回應初選規畫、藍白合作與最新民調動向。

澎湖藍白合破局？民眾黨縣黨部前主委宣布「無黨籍」參選縣長

下屆澎湖縣長參選人熱鬧滾滾，澎湖縣前副縣長許智富今天宣布以無黨籍投入縣長選舉；許曾被視為國民黨籍前縣長賴峰偉的接班人，後曾加入台灣民眾黨參選縣議員，如今以無黨身分參選，國民黨能否在澎湖重返執政，仍得視後續整合結果。

李四川辭職3月10日才生效 黃國昌：川伯是有始有終的人

台北市副市長李四川辭職角逐2026新北市長選舉，傳出批核時間為3月10日，被問到會不會擔心影響藍白合節奏，民眾黨主席黃國昌表示，李四川副市長是有始有終的人，他百分百尊重川伯，藍白合推動階段都是有方法與步驟，沒有什麼拖延的問題。

綠艱困選區 南投11鄉鎮市長沒人選

民進黨南投縣全縣十三個鄉鎮市，僅名間鄉長陳翰立爭取連任，前縣議員康誌合登記挑戰鹿谷鄉長，其餘十一鄉鎮市長沒黨員登記；另六到八選區及原住民議員也乏人問津。縣黨部表示，將討論傾向禮讓友軍或徵召新人。

決戰民調／江啟臣首場見面會造勢 楊瓊瓔：贏就候選、輸的助選

國民黨台中市長提名之爭進入關鍵階段，預計本月底前以民調決定人選。江啟臣昨在本命區豐原舉辦「山城見面會」造勢，強調自己八年前就為市長選舉準備好了。對手立委楊瓊瓔回應民調結果，「贏了就是市長候選人，輸了就是助選員」。

